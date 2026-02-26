Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który może niebawem zostać odwołany z funkcji przez mieszkańców stolicy Małopolski - trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczącym odwołania prezydenta - pochwalił się na X, że rzekomo rząd „zadeklarował wniosek o 10 miliardów euro na budowę systemów metra w Polsce w najbliższej perspektywie unijnej”. Tyle, że odpowiedzialny za te sprawy w rządzie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko zadeklarował na X, że… nic o tym nie słyszał.
To wielka wiadomość dla naszego miasta i jego przyszłości! Rząd zadeklarował wniosek o 10 miliardów euro na budowę systemów metra w Polsce w najbliższej perspektywie unijnej. Po latach przygotowań i analiz Kraków jest w planach inwestycyjnych głównym beneficjentem środków na budowę metra. To projekt, o który mieszkańcy zabiegali od dekad - potwierdzony również w referendum sprzed lat, a dziś ma realną perspektywę realizacji dzięki współpracy z rządem i partnerami zewnętrznymi
— podkreślił na platformie X Aleksander Miszalski.
Metro w Krakowie to ogromna inwestycja w jakość życia i komfort podróżowania dla nas wszystkich. Według obecnych planów powstanie system dwóch linii o łącznej długości ok. 29 km, łączący kluczowe części miasta - od Nowej Huty po południowe dzielnice. To największa inwestycja komunikacyjna w historii Krakowa - projekt, który skraca czas podróży, łączy dzielnice i odciąża tramwaje oraz autobusy. Ponad milion osób, które codziennie przemieszczają się po mieście, zasługuje na transport szybki, wygodny i zrównoważony. Nie mówimy o marzeniach - mówimy o planu wpisanym w realne działania, analizy i partnerstwa, które zmieniają je w konkret. Kraków to miasto, które patrzy w przyszłość i działa dla ludzi!
— dodał prezydent Krakowa.
Wiceminister rządu Tuska dementuje
Sęk w tym, że przedstawiciel rządu odpowiedzialny za negocjacji ws. budżetu UE, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, na platformie X wyjawił, iż… nic nie słyszał o rewelacjach, podawanych przez Miszalskiego.
Pierwsze słyszę, a właśnie wróciłem z rozmów o budżecie w Brukseli. W nowym budżecie UE walczymy o duuuużo większe środki na rozwój Polski niż twierdzi Pan Prezydent. Te pieniądze muszą jednak rozwinąć nie tylko nasze aglomeracje, ale też podnieść jakość życia w małych i średnich miastach. Nie ma mowy o znaczeniu żadnych pieniędzy na tym etapie
— podkreślił Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, główny negocjator Polski ds. rewizji KPO
