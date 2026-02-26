Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754177-tusk-bronil-krajewskiego-to-silny-czlowiek-uderzal-tez-w-pis

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.