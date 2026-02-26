PILNE

Minister rolnictwa uratowany. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla Krajewskiego. Swojego ministra bronił Tusk

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Albert Zawada
autor: PAP/Albert Zawada

Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności dla szefa resortu rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Za wnioskiem zagłosowało 201 posłów, przeciw było 235, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W czwartek w trakcie sejmowej debaty Krajewskiego bronił szef rządu Donald Tusk.

Zarzuty PiS dotyczyły m.in. dopuszczenia do podpisania umowy UE-Mercosur i zgody na niekorzystną dla Polski - według nich - umowę UE-Ukraina. Ministra bronili posłowie koalicji rządzącej. Przekonywali, że wniosek miał charakter polityczny, a Krajewski odbudowuje w rolnictwie to, co zniszczył PiS.

W środę sejmowa komisja rolnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec Krajewskiego.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych