Minister rolnictwa Stefan Krajewski stwierdził, że złożony przeciw niemu przez PiS wniosek o wotum nieufności jest zemstą polityczną, za to że za czasów jego urzędowania w podległych MRiRW instytucjach rozpoczęły się kontrole i audyty, a do prokuratury zostały złożone zawiadomienia.
Wniosek nie przedstawia ani jednego twardego faktu. To akt zemsty politycznej, że po moim wejściu do ministerstwa skończyły się układy, zaczęły się audyty i zostały złożone zawiadomienia do prokuratury
— powiedział w Sejmie szef resortu rolnictwa. Przywołał sprawę działki w Zabłotni przeznaczoną pod inwestycję związaną z budową CPK, a sprzedaną przez KOWR za czasów rządów PiS.
W ocenie Krajewskiego, za zawarcie umowy przez Unię Europejską z krajami Mercosur odpowiada PiS, a zrzucanie na niego winy przez politycznych oponentów, to próba przykrycia nieudolności rządów poprzedników.
Mercosur to nieślubne dziecko Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, którym opiekowali się po kolei wszyscy ministrowie rolnictwa z PiS. Dziecko, które porzuciliście i dziś domagacie się od nas alimentów
— powiedział, zwracając się do ław opozycji.
Minister rolnictwa zwracając się do posłów PiS stwierdził, że są „fałszywymi obrońcami” rolników. Zarzucał przeciwnikom, że w niekontrolowany sposób otworzyli polski rynek na eksport ukraińskiego zboża w tym tzw. zboża technicznego. Podkreślił, że za rządów PiS do Polski wjechało „60 razy więcej ukraińskiego zboża” niż przed nimi. Według Krajewskiego był to uderzenie w polskich rolników.
Krajewski podkreślił, że w 2025 roku wartość eksportu polskich towarów rolno-spożywczych osiągnęła 250 mld zł, o 50 mld zł więcej niż w 2022 roku. Dodał, że te towary odpowiadają obecnie za 16 proc. całego polskiego eksportu. Minister wskazał ponadto, że za rządów obecnej władzy otwarto kolejne rynki dla polskich towarów, m.in. w Azji.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754175-krajewski-bronil-sie-w-sejmie-to-akt-zemsty-politycznej
