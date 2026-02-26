Sejm zajmuje się wnioskiem posłów PiS o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Politycy PiS argumentują, że głównym powodem jest w tej sprawie brak aktywnego sprzeciwu ministra wobec niekorzystnej dla Polski umowy handlowej UE z krajami Mercosur. „Panie ministrze Krajewski, od razu apeluję, ma pan 11 dni na złożenie skargi do TSUE, aby tę umowę zablokować. Właśnie to jest powód naszego wniosku o odwołanie ministra Stefana Krajewskiego” - mówił w Sejmie Krzysztof Ciecióra, poseł PiS przedstawiający wniosek o odwołanie Krajewskiego.
Dopuścił pan do podpisania tej umowy, nowej umowy handlowej z Ukrainą, a także zachowuje pan zdumiewającą bierność w największym od lat kryzysie opłacalności w polskim rolnictwie
— punktował Krajewskiego Krzysztof Ciecióra.
Wincenty Witos zwrócił się do chłopów wprost: „Pamiętajcie, przed Wami nie ma wyboru, możecie być albo gospodarzami Polski, albo niewolnikami drugich”. To był apel Witosa w 1938 roku po strajku chłopskim, w czasie, kiedy państwo wybrało presję zamiast dialogu. Ależ ta historia się powtarza, jak historia zatoczyła koło
— zaznaczył Ciecióra.
„Witos protestowałby przeciwko Wam”
Upartyjnienie instytucji rolnych, złamane obietnice, brak realnych działań w największym kryzysie opłacalności, to wepchnięcie rolników we współczesne niewolnictwo. Dzisiaj Wincenty Witos protestowałby przeciwko Wam z PSL-u! Dzisiaj byłby z rolnikami, których pałowaliście pod Sejmem!
— dodał poseł PiS.
Systemowe zagarnięcie instytucji rolniczych państwa przez PSL. Na Podlasiu mówią, że nie ma instytucji rolniczej, gdzie nie ma w kierownictwie kogoś z PSL (…). Mnie najbardziej boli to, co zrobiliście ze szkołami rolniczymi. Panie ministrze Krajewski, to jest absolutny skandal, wyrzucenie dyrektorów na zbity pysk, Ci dyrektorzy są dzisiaj przywracani przez sądy, ale wy podzieliliście społeczności szkolne. To wy doprowadziliście do mobbingu i zastraszania społeczności szkolnej
— mówił Ciecióra.
Rolnik nie prosi dzisiaj o cuda, on chce usłyszę trzy rzeczy - kiedy sprzeda, za ile i co go czeka w następnym sezonie. Dzisiaj na wsi nie ma jednego probelmu, jest co najmiej pieć leków o przyszłość. Pierwszy to płynność, nie ma tej płynności finansowej dzisiaj, możliwości sprzedania płodów rolnych, przez co rolnicy stracili na płynność finansowa. (…) Dopłaty i kontrole, miał pan to usprawnić i ułatwić, nic z tego nie weszło w życie. Koszty energii i kosztów produkcji - mamy rekordowe wzrosty tych kosztów, które powodują, że płody rolne są tanie, a produkty spożywcze w sklepach bardzo drogie. Po piąte, uczciwość rynku. Wchodząc do UE umawialiśmy się na pewien proces, inwestycje chociażby w dobrostan zwierząt. Dzisiaj się okazuje, że wystarczy podpisać jedną umowę z Mercosur i 20 lat inwestycji w dobrostan polskich zwierząt idzie w pył, nie ma to żadnego znaczenia, bo można podpisać sobie jedną umowę i cała praca polskich rolników idzie na marne, bo tam w krajach Mercosuru nie mają nawet 1/10 wymagań, jakich się oczekuje od naszych rolników
— zaznaczył poseł PiS.
jest pan miernym naśladowcą Donalda Tuska, który powiedział, że skoro PO ma 30 proc. w wyborach, to będzie realizować 30 proc. swojego programu. Wy macie 2 proc. zatem realizujecie 2 proc. A jakie to były obietnice? Inspekcja od pola do stołu - nie ma, uproszczenie dopłat - nie ma, ustawa o ochronie polskiego rolnictwa- porzucona, zakup Carrefoura, miał pan kupić Carrefoura - nie ma, trzy razy większe dopłaty - nie ma. Oszukaliście rolników, wasze zapowiedzi nie są warte funta kłaków. Oszukał pan rolników
— zwrócił się do Krajewskiego Ciecióra.
„To Tuska jest waszym prawdziwym wetomatem wewnętrznym”
Wie pan, dlaczego pan nie ma żadnej skuteczności? Bo nie ma pan poparcia swojego premiera. Chciał pan kupić Carrefoura, weto Tuska. chciał pan dopłat dla rolników, weto Tuska. chciał pan blokować Mercosur, weto Tuska. Chciał pan pisać skargę do TSUE, weto Tuska. To Tuska jest waszym prawdziwym wetomatem wewnętrznym, wetomatem korzystnych dla rolnictwa rozwiązań, które mogłyby wejść w życie
— powiedział.
Okłamaliście rolników, mówiąc, że poprawki do umowy z Mercosur zostały wprowadzone i zabezpieczają polskich rolników. To jest kłamstwo, nie ma żadnych poprawek, kraje Mercosuru zdementowały i wyśmiały to, co wy próbujecie wmówić rolnikom
— podkreślił.
