Prezydent Nawrocki znów zaskoczył! Co zrobił? Tym razem wyszedł na skrótki spacer, aby porozmawiać z Polakami. "Proste"

autor: Mikołaj Bujak/KPRP
autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki od długiego czasu lideruje rankingom zaufania do polityków - tak jest też w lutowym rankingu CBOS. Najpewniej wpływ na to ma także fakt, że głowa państwa stara się być blisko ludzi - tak jak dziś, gdy prezydent udał sie na krótki spacer, aby porozmawiać z Polakami.

Kolejna decyzja Prezydenta RP. Jaka? A taka, żeby wyjść na krótki spacer i porozmawiać z ludźmi. Proste

— napisał na  platformie X Mikołaj Bujak, fotograf prezydenta.

Do wpisu dołączył fotografię, na której widać uśmiechniętego prezydenta Karola Nawrockiego, który wyszedł z Pałacy Prezydenckiego, by porozmawiać z Polakami.

