Prezydent Karol Nawrocki od długiego czasu lideruje rankingom zaufania do polityków - tak jest też w lutowym rankingu CBOS. Najpewniej wpływ na to ma także fakt, że głowa państwa stara się być blisko ludzi - tak jak dziś, gdy prezydent udał sie na krótki spacer, aby porozmawiać z Polakami.
Kolejna decyzja Prezydenta RP. Jaka? A taka, żeby wyjść na krótki spacer i porozmawiać z ludźmi. Proste
— napisał na platformie X Mikołaj Bujak, fotograf prezydenta.
Do wpisu dołączył fotografię, na której widać uśmiechniętego prezydenta Karola Nawrockiego, który wyszedł z Pałacy Prezydenckiego, by porozmawiać z Polakami.
