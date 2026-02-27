WIDEO

Braun chce, by wyborów w Polsce doglądali... obserwatorzy z Indii. Jabłoński: Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją. To trzeba wyjaśnić

Grzegorz Braun chce, żeby wyborów parlamentarnych w 2027 r. doglądali obserwatorzy z Indii. W tej sprawie spotkał się w Parlamencie Europejskim z delegacją polityków z Indii, przedstawicielami rządzącej partii BJP. Po tym spotkaniu zaczęły się mnożyć pytania i domysły o intencje Konfederacji Korony Polskiej. Gdy poseł PiS, Paweł Jabłoński, dowiedział się o celu wizyty, zaznaczył, że „partia Brauna zachowuje się bardzo dziwnie”.

Jak być wielkim narodem?”

Braun, wraz z delegacją z Indii, konferencję prasową, zorganizowaną pod hasłem „Nowy początek”, zaczął od tradycyjnego powitania „szczęść Boże”. Jako głównego gościa przedstawił Dushyanta Kumara Gautama, sekretarza generalnego współrządzącej partii BJP w Indiach.

Podczas spotkania lidera KKP chciał się jak najwięcej dowiedzieć o Indiach. Nie stronił więc od pytań zasadniczych.

Jesteście wielki narodem. Naprawdę, pomóżcie nam zrozumieć fenomen, jakim są Indie. Udzielcie nam wskazówek, chcielibyśmy się dowiedzieć od was, jak być wielkim narodem

— pytał hinduską delegację.

Polska — bardziej atrakcyjne miejsce pracy dla Indii?

Po jego spotkaniu z delegacją z Indii pojawiło się wiele wątpliwości związanych z celem podobnych wizyt, zwłaszcza że poseł z KKP, Roman Fritz, mówił o kwestii otwarcia połączeń lotniczych między krajami, dzięki czemu „Polska stanie się bardziej atrakcyjnym miejsce dla Indii, jako miejsce dla pracy, edukacji i turystyki”.

Można było więc wywnioskować, że w czasie rozmów poruszany będzie problem imigracji z Indii do Polski.

Dlatego Grzegorz Braun musiał na kolejnych spotkaniach z wyborcami i konferencjach prasowych zapewniać, że powodem spotkania nie były sprawy związane z imigrantami.

To jest jedyna rzecz, którą politycy mają do zrobienia - być pomocnymi w nawiązywaniu relacji biznesowych między przedsiębiorcami. Nie ma to nic wspólnego z polityką migracyjną, która jest w naszym przypadku jasno zdefiniowana

— deklarował.

Jaki był cel wizyty delegacji z Indii?

Braun określił, jaki widzi cel w spotkaniu z gośćmi z Indii.

Owocem będzie misja niezależnych obserwatorów wyborów w Polsce, które wyznaczone są na trzeci kwartał 2027 roku. Ale już dziś warto myśleć, by demokratyczne procedury w tych wyborach były przykładem dla całego świata. I dopomogą nam, Polakom, w tym pięknym dziele prezentacji standardów naszej demokracji, niezależni obserwatorzy z Indii, którzy mają już bogate doświadczenie w realizowaniu takich misji

— stwierdził.

My uprzedzamy fakty i informujemy, że nasi indyjscy partnerzy i – mam nadzieję – przyjaciele już teraz interesują się biegiem zdarzeń na polskiej scenie politycznej

— dodał.

Partia Grzegorza Brauna zachowuje się bardzo dziwnie”

Podobny powód spotkania zaskoczył posła PiS Pawła Jabłońskiego.

Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby jakaś polska partia polityczna domagała się, by na polskie wybory byli przysyłani obserwatorzy z jednego konkretnego kraju

— powiedział na antenie Telewizji Republika Paweł Jabłoński.

A w tym przypadku jeszcze chodzi o Indie, państwo z którego jest ogromne zainteresowanie przysyłaniem nie obserwatorów, ale migrantów zarobkowych

— zaznaczył i dodał, że „partia Grzegorza Brauna zachowuje bardzo dziwnie” i jego zdaniem „powinno to być wyjaśnione”.

