Czy Ukraina ma szanse na szybkie wejście od Unii Europejskiej i jaką rolę powinna tu odgrywać Polska? Odpowiedzi na to pytanie szukał na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. „W interesie Polski nie leży występowanie w roli promotora członkostwa Ukrainy w UE ani w roli hamulcowego” - oświadczył politolog. W jego ocenie głównym powodem jest to, że Ukraina w ogóle ma małe szanse na to, aby znaleźć się w strukturach wspólnoty.
Kilka dni temu marszałek Włodzimierz Czarzasty goszcząc w Kijowie zadeklarował, że Polska będzie usilnie wspierać Ukrainę w jak najszybszym wejściu do Unii Europejskiej. Podpisał także deklarację, zobowiązującą Sejm do podejmowania właśnie takich starań. Jak oświadczył Czarzasty, rychłego wejścia Ukrainy do UE chce demokratyczny świat. Warto przypomnieć, że kilkanaście dni wcześniej Czarzasty gościł w Berlinie. Czy tu należy doszukiwać się źródeł deklaracji marszałka? W ocenie prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego takie zapewnienie postkomunisty Czarzastego nic w zasadzie nie oznaczają.
Chyba nic odkrywczego nie powiem, bo dotyczy to wszystkich, którzy byli zaangażowani robiąc kariery w aparacie komunistycznym, w okresie sowieckiej przemocy nad Polską. To ich określa raz na zawsze i niewiele można do tego dodać. Ci co wiedzą o co chodzi wiedzą, ci co nie wiedzą, nie wiedzą, bo nie chcą wiedzieć i my ich tutaj nie przekonamy
— powiedział gość Telewizji wPolsce24.
Wybaczcie państwo, że to strywializuję, ale o wiarygodności jakichkolwiek deklaracji człowieka świadczy jego życiorys i jakkolwiek mądre czy niemądre, bo tu za chwilę dokonam rozbioru logicznego tego oświadczenia, ale jakiekolwiek deklaracje składałby człowiek o takiej przeszłości, czyli ktoś kto w głębokim komunizmie i to tym akurat okresie wzrostu jego represyjności, przystąpił do partii komunistycznej i służył Moskwie, cokolwiek by teraz mówił, będzie miał taką właśnie wiarygodność, jaka wynika z jego życiorysu
— dodał prof. Żurawski vel Grajewski.
Co leży w interesie Polski?
Politolog przedstawił swoją analizę sytuacji dotyczącej ewentualnego wejścia Ukrainy do UE i roli jaką powinna tu odgrywać Polski.
W interesie Polski nie leży występowanie w roli promotora członkostwa Ukrainy w UE. Pomysł, że Ukraina wejdzie do unii przed zakończeniem wojny, jest absolutnie oderwany od rzeczywistości. Uważa, że Ukraina w ogóle nie wejdzie do UE, bo nie życzą sobie tego elektoraty wiodących państw unii: Francji, Niemiec, Holandii. Mamy na to liczne dowody, choćby holenderskie referendum na temat stowarzyszenia Ukrainy. Tu zresztą nie chodzi o Ukrainę, ale jakiekolwiek biedne państwo, które chciałoby przystąpić do UE. To będzie natychmiast odebrane przez wyborców w starej unii, jako kolejny ciężar, nałożony na ich barki w zakresie transferu środków finansowych do biedniejszych unijnych rejonów. Z tego właśnie powodu Ukraina nie będzie przyjęta
— oświadczył gość Telewizji wPolsce24.
Polska nie ma żadnego interesu w tym, aby występować tu w roli hamulcowego, cokolwiek i ktokolwiek myśli o tym w Polsce. Nie należy się jednak łudzić, że będziemy mili siłę sprawczą. Nie powinniśmy się dać wepchnąć w pozycję, na którą jesteśmy wpychani, głównego hamulcowego integracji Ukrainy z UE. podobnie nie powinniśmy dać się wpychać w rolę chorążego ruchu krucjatowego przeciwko Ameryce. Ani w jednej ani w drugiej roli nie powinniśmy występować, bo nie mamy tu nic do ugrania. Marszałek Czarzasty mówi to, co mówi w oderwaniu od tych realiów
— powiedział prof. Żurawski vel Grajewski.
Robert Knap/wPolsce24
