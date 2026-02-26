Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, ufa mu 52 proc. ankietowanych - wynika z lutowego sondażu CBOS. Na drugim miejscu jest wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 proc. zaufania), a na trzecim wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (44 proc. zaufania).
Największą nieufność badanych budzą ex aequo lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (po 56 proc. negatywnych wskazań). Ponad połowa, bo 52 proc., badanych nie ufa byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a niespełna połowa premierowi Donaldowi Tuskowi (48 proc.).
Prezydent liderem rankingu zaufania
Z sondażu CBOS przeprowadzonego między 5 a 16 lutego wynika, że prezydentowi Nawrockiemu ufa 52 proc. ankietowanych (bez zmian w porównaniu ze styczniowym badaniem), nie ufa 35 proc., a obojętność wobec niego deklaruje 9 proc. badanych.
Prezydent nadal pozostaje jedynym politykiem, który cieszy się zaufaniem więcej niż połowy Polaków
— zwrócono uwagę w opracowaniu Centrum Badania Opinii Społecznej.
Na drugim miejscu w rankingu znalazł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 45 proc. zaufania - to o 1 pkt proc. mniej niż w styczniu. Nie ufa mu 25 proc. ankietowanych (spadek o dwa punkty), a jest obojętny dla 17 proc. badanych.
Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski z wynikiem 44 proc. zaufania (spadek o 1 punkt). Nie ufa mu 32 proc. ankietowanych (bez zmian). Obojętność wyraziło 11 proc. ankietowanych.
Kolejne, czwarte miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) – ufa mu 41 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy), a taki sam odsetek (41 proc. - wzrost o 1 punkt) deklaruje nieufność; 12 proc. respondentów pozostaje wobec niego obojętnych.
W pierwszej piątce znaleźli się także jeden z liderów Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (38 proc. zaufania - bez zmian w porównaniu z badaniem w styczniu, 30 proc. nieufności - wzrost o 1 punkt, 15 proc. obojętności) oraz premier Donald Tusk, któremu ufa 37 proc. ankietowanych (o 4 punkty procentowe mniej), a nie ufa 48 proc. (2 punkty więcej); 11 proc. deklaruje obojętność.
Hołownia z większym zaufaniem niż Czarzasty
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) może liczyć na 35 proc. zaufania przy 39 proc. nieufności i 19 proc. wskazań obojętnych. Współliderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi ufa 34 proc. badanych, nie ufa 40 proc., a 15 proc. pozostaje wobec niego obojętnych. Z kolei były premier i poseł PiS Mateusz Morawiecki uzyskał 30 proc. zaufania przy 52 proc. nieufności i 12 proc. obojętności.
Współliderowi Razem Adrianowi Zandbergowi ufa 29 proc. respondentów, nie ufa 27 proc., a 16 proc. deklaruje obojętność. Taki sam poziom zaufania (29 proc.) odnotował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty; nie ufa mu 39 proc., a 14 proc. pozostaje obojętnych. Ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi ufa 28 proc. badanych, 27 proc. mu nie ufa, a 11 proc. deklaruje obojętność.
Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 27 proc. ankietowanych, przy 56 proc. nieufności i 12 proc. obojętności. Marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej ufa 25 proc., nie ufa 31 proc., a 16 proc. pozostaje obojętnych. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk ufa 23 proc. respondentów, nie ufa 15 proc., przy 12 proc. obojętności.
Wicepremierowi i ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 23 proc. badanych, nie ufa 17 proc., a 11 proc. deklaruje obojętność. Szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu ufa 23 proc., nie ufa 25 proc., a 12 proc. jest wobec niego obojętnych. Ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu ufa 22 proc. ankietowanych, 17 proc. mu nie ufa, a 11 proc. deklaruje obojętność.
Liderce Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz ufa 21 proc. badanych, nie ufa 18 proc., a 15 proc. pozostaje obojętnych. Ranking zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, któremu ufa 21 proc. respondentów, przy 56 proc. nieufności i 12 proc. wskazań obojętnych.
Sondaż zrealizowano na liczącej 962 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL.
PAP
