Wszystko wskazuje na to, że koalicja rządząca jest już gotowa, aby przyjąć uchwałę, która zaakceptuje sędziów-kandydatów do KRS wskazanych w nielegalnych prawyborach. Sejm ma ominąć wskazaną w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa procedurę, co spowoduje, że w Radzie zasiądą osoby wybrane bezprawnie. Którzy z sędziów odważyli się dać swoje nazwisko i reputację na tej liście? Pisze o tym przewodnicząca KRS. „Wśród kandydatów ‘znani’ i ‘lubiani’. W tym jeden ze stalkerów internetowych z banem ode mnie oraz sędzia, który podpisał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez członków i kandydatów do KRS” - napisała w mediach społecznościowych sędzia Dagmara Pawełczyk Woicka.
Trwają wybory sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa. Przeprowadzane są na podstawie obowiązującej ustawy o KRS, którą środowisko Waldemara Żurka od lat kontestowało, a wybranych na jej podstawie dotychczasowych członków Rady nie uznawało. Okazuje się, że koalicja Donalda Tuska zamierza po raz kolejny złamać ustawę, przyjmując uchwałę, która ma zatwierdzić wskazanych przez środowisko sędziowskie kandydatów do KRS. Takie informacje coraz częściej pojawiają się w mediach, które ujawniają, że projekt uchwały Sejmu jest już gotowy. Ma go poprzeć większość Sejmowa złożona z klubów rządzącej koalicji. To oznacza, że złamane zostaną przepisy ustawy o KRS, która klubom opozycyjnym daje prawo do zgłoszenia sędziów-kandydatów.
Może to dowcip?
Uchwałą i wbrew ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zamierza się zatem przepchnąć 15 sędziów, wyłonionych w pozbawiony podstawy prawnej prawyborach, organizowanych przez prezesów sądów. Chodzi rzecz jasna o obsadzenie Krajowej Rady Sądownictwa osobami związanymi ze stowarzyszeniami Iustitia oraz Themis. Obecna przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka przyjrzała się tym nazwiskom.
Krąży między sędziami lista kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, którą ma chyba poprzeć większość sejmowa. Wśród kandydatów „znani ” i” lubiani”. W tym jeden ze stalkerów internetowych z banem ode mnie oraz sędzia, który podpisał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez członków i kandydatów do KRS poprzednich kadencji. Nie wiem, może to dowcip?
— napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca KRS Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Wiele wskazuje na to, że uchwała „przepychająca” sędziów z prawyborów pojawi się jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu.
Zakładam, że na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu będzie procedowana uchwała wyjaśniająca, w jaki sposób kluby koalicji rządowej chcą podejść do sprawy wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa
— oświadczył we wtorek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek.
