„Panie pośle, to jest konferencja prasowa. To nie jest regionalna konferencja Koalicji Obywatelskiej. Zachowujmy kulturę” - powiedział rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, zwracając się do parlamentarzysty Koalicji Obywatelskiej, który zakłócił odbywającą się w Sejmie konferencję prasową Karola Nawrockiego.
Dziś w Sejmie miało miejsce exposé Radosława Sikorskiego, które dotyczyło planów Polski na politykę zagraniczną w 2026 roku. Wystąpieniu przysłuchiwał się prezydent Karol Nawrocki, który odniósł się do poszczególnych zagadnień poruszanych przez Sikorskiego na konferencji prasowej.
Po części z wypowiedzią głowy państwa przyszedł czas na pytania. Wtedy też doszło do sytuacji z udziałem parlamentarzysty Koalicji Obywatelskiej.
Poseł KO zakłócił konferencję prezydenta
Prezydent wziął posła KO za dziennikarza, którzy chce zadać pytanie.
Musi pan dojść do mikrofonu, jak chce pan zadać pytanie panie redaktorze
— powiedział Nawrocki.
Po chwili prezydent zorientował się, że nie ma do czynienia z pracownikiem mediów, tylko z politykiem.
A nie, to pan jest posłem, tak? To po co pan tu krzyczy
— skomentowała głowa państwa.
Do parlamentarzysty KO zwrócił się również rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Panie pośle, to jest konferencja prasowa. To nie jest regionalna konferencja Koalicji Obywatelskiej. Zachowujmy kulturę
— powiedział.
