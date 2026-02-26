TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sikorski nic nie powiedział o reparacjach. Mularczyk: Widać, że strach mocno zagląda im w oczy. Straszył Rosją i opozycją

To jest generalnie exposé, w którym Sikorski straszy. Straszy oczywiście Rosją, straszy prawicą, straszy nieodpowiedzialnymi partnerami, czyli Donaldem Trumpem” - powiedział w Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Podczas programu „Kontra” polityk wysłuchał konferencji prezydenta Karola Nawrockiego, który podkreślił, że w wystąpieniu Sikorskiego zabrakło mu odniesienia do kwestii należnych od Niemiec reparacji. „Z pewnym zawodem dostrzegłem, że ta kwestia nie jest w zainteresowaniu ministra Sikorskiego” - ocenił prezydent RP.

Były wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk negatywnie ocenił sejmowe exposé Sikorskiego.

