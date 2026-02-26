„To jest generalnie exposé, w którym Sikorski straszy. Straszy oczywiście Rosją, straszy prawicą, straszy nieodpowiedzialnymi partnerami, czyli Donaldem Trumpem” - powiedział w Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Podczas programu „Kontra” polityk wysłuchał konferencji prezydenta Karola Nawrockiego, który podkreślił, że w wystąpieniu Sikorskiego zabrakło mu odniesienia do kwestii należnych od Niemiec reparacji. „Z pewnym zawodem dostrzegłem, że ta kwestia nie jest w zainteresowaniu ministra Sikorskiego” - ocenił prezydent RP.
Były wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk negatywnie ocenił sejmowe exposé Sikorskiego.
To jest generalnie exposé, w którym Sikorski straszy. Straszy oczywiście Rosją, straszy prawicą, straszy nieodpowiedzialnymi partnerami,…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754139-sikorski-nie-powiedzial-o-reparacjach-mularczyk-tylko-straszyl