Radosław Sikorski chciał ukazać potęgę Unii Europejskiej i powiedział, że zawodnicy z UE zdobyli łącznie najwięcej medali na Zimowych Igrzyskach we Włoszech, które niedawno się zakończyły. Wypowiedź szefa polskiego MSZ wywołała rozbawienie ministrów prezydenta, którzy siedzieli razem z głową państwa w loży.
Szef MSZ Radosław Sikorski przedstawił dziś w Sejmie exposé. Wystąpienie dotyczyło priorytetów polityki zagranicznej Polski w 2026 roku.
Po zakończeniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, który odniósł się do poszczególnych punktów przemówienia Sikorskiego.
Wystąpienie szefa MSZ zostało poddane również wnikliwej analizie, której podjęli się politycy opozycji.
CZYTAJ TAKŻE: Exposé Radosława Sikorskiego w Sejmie. „Polska racja stanu to obecność w Unii Europejskiej i jej współkształtowanie”
Sikorski rozbawił prezydenckich ministrów
Podczas swojego przemówienia Sikorski wielokrotnie podkreślał atuty Unii Europejskiej. W pewnym momencie padło także odwołanie do niedawno zakończonych Zimowych Igrzysk Olimpijskich
Zawodnicy krajów Unii Europejskiej przywieźli łącznie 164 medale. Co stawia nas jako UE na pierwszym miejscu w kwestii globalnej
— powiedział.
Słowa szefa MSZ wywołały rozbawienie wśród prezydenckich ministrów, którzy siedzieli w loży wraz z głową państwa. Wśród nich znajdowali się: Prof. Sławomir Cenckiewicz, Marcin Przydaca, Rafał Bogucki, Paweł Szefernaker i Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta skwitował wypowiedź Sikorskiego słynnym facepalmem.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Minister Sikorski nie wygłosił exposé o polityce zagranicznej, tylko padł na kolana przed Unią Europejską i zrobił wielką łaskę USA
— RELACJA. Debata w Sejmie po exposé Sikorskiego. Marcin Przydacz: Brakuje długoterminowego pomysłu na politykę zagraniczną
— Prezydent Nawrocki na gorąco po exposé Sikorskiego. „Zabrakło mi nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej”
— Sikorski bezczelnie uderza w prof. Pawłowicz! „Antyunijną propagandę coraz częściej lansują gwiazdy poprzedniej koalicji parlamentarnej”
xyz/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754137-peany-sikorskiego-nt-ue-tak-zareagowala-loza-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.