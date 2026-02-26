WIDEO

To trzeba zobaczyć! Peany Sikorskiego na temat UE. Nawiązał do Igrzysk Olimpijskich. Tak zareagowała loża prezydenta

Radosław Sikorski chciał ukazać potęgę Unii Europejskiej i powiedział, że zawodnicy z UE zdobyli łącznie najwięcej medali na Zimowych Igrzyskach we Włoszech, które niedawno się zakończyły. Wypowiedź szefa polskiego MSZ wywołała rozbawienie ministrów prezydenta, którzy siedzieli razem z głową państwa w loży.

Szef MSZ Radosław Sikorski przedstawił dziś w Sejmie exposé. Wystąpienie dotyczyło priorytetów polityki zagranicznej Polski w 2026 roku.

Po zakończeniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, który odniósł się do poszczególnych punktów przemówienia Sikorskiego.

Wystąpienie szefa MSZ zostało poddane również wnikliwej analizie, której podjęli się politycy opozycji.

CZYTAJ TAKŻE: Exposé Radosława Sikorskiego w Sejmie. „Polska racja stanu to obecność w Unii Europejskiej i jej współkształtowanie”

Sikorski rozbawił prezydenckich ministrów

Podczas swojego przemówienia Sikorski wielokrotnie podkreślał atuty Unii Europejskiej. W pewnym momencie padło także odwołanie do niedawno zakończonych Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Zawodnicy krajów Unii Europejskiej przywieźli łącznie 164 medale. Co stawia nas jako UE na pierwszym miejscu w kwestii globalnej

— powiedział.

Słowa szefa MSZ wywołały rozbawienie wśród prezydenckich ministrów, którzy siedzieli w loży wraz z głową państwa. Wśród nich znajdowali się: Prof. Sławomir Cenckiewicz, Marcin Przydaca, Rafał Bogucki, Paweł Szefernaker i Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta skwitował wypowiedź Sikorskiego słynnym facepalmem.

