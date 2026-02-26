Według szefa MSZ największym zagrożeniem dla Polski jest Polexit, któremu on się z całych sił przeciwstawia, mimo że jest to coś w rodzaju potwora z Loch Ness.
To nie było exposé ministra spraw zagranicznych, tylko pean na cześć Unii Europejskiej jako największego wynalazku i osiągnięcia ludzkości. Można przypuszczać, że nawet Kaja Kallas, była premier Estonii, a obecnie wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, nie wygłosiłaby takiego hymnu pochwalnego dla UE. Właściwie wszystko, co Polska osiągnęła w ostatnich dwóch dekadach wynika z członkostwa w UE. Dlatego największym zagrożeniem dla Polski jest Polexit, któremu Sikorski się z całych sił przeciwstawia, mimo że jest to coś w rodzaju potwora z Loch Ness. Narodowe cele Polski to cele Unii Europejskiej,…
