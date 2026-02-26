Sejmowe exposé Radosława Sikorskiego zostało poddane wnikliwej recenzji. Zadania podjęła się polityczna opozycja. Zwrócono uwagę, że nawet Donald Tusk i Roman Giertych wykazywali oznaki znudzenia wystąpieniem szefa polskiego MSZ.
Szef MSZ Radosław Sikorski przedstawił dziś w Sejmie exposé. Wystąpienie dotyczyło priorytetów polityki zagranicznej Polski w 2026 roku.
Po zakończeniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, który odniósł się do poszczególnych punktów przemówienia Sikorskiego.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Exposé Radosława Sikorskiego w Sejmie. „Polska racja stanu to obecność w Unii Europejskiej i jej współkształtowanie”
— Minister Sikorski nie wygłosił exposé o polityce zagranicznej, tylko padł na kolana przed Unią Europejską i zrobił wielką łaskę USA
„Tusk i Giertych wystawili recenzje”
Politycy zrecenzowali wystąpienie Sikorskiego. Na X pojawiło się wiele komentarzy.
Exposé Ministra Spraw Zagranicznych cieszy się wątłym zainteresowaniem po stronie koalicji rządzącej. Sporo pustych miejsc
— ocenił szef polityki zagranicznej w KPRP Marcin Przydacz.
Wystąpienie ministra Sikorskiego nie porywa. Ale od czasu do czasu padają wyjątkowo absurdalne tezy. Cały ogromny kontynent afrykański, gdzie Polska może mieć i powinna realizować swoje interesy, został skwitowany stwierdzeniem, że nie wszystkie kraje Afryki wiedzą, co się dzieje na Ukrainie. Usłyszeliśmy też, że powinniśmy być dumni ze wszystkich medali, które z igrzysk przywieźli sportowcy krajów Unii Europejskiej
— skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Debata w Sejmie po exposé Sikorskiego. Marcin Przydacz: Brakuje długoterminowego pomysłu na politykę zagraniczną
Wystąpienie szefa MSZ chaotyczne jak sytuacja w gmachu na Szucha i w całej polskiej polityce zagranicznej. Od Sasa do Lasa. Bez spójnej wizji, bez planu. W oparciu o stare kadry i stare schematy. Do tego otwieranie debaty o Polexicie, której do tej pory w parlamencie nie było, w imię ataku na wewnętrznego konkurenta. Skrajnie szkodliwe.
— napisał były wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.
Padniecie. Tusk i Giertych wystawili recenzję expose Sikorskiego. Jak widać porwało
— skomentowała europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska, dodając nagranie, na którym Tusk ziewa, a Giertych siedzi z zamkniętymi oczami - jakby spał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Nawrocki na gorąco po exposé Sikorskiego. „Zabrakło mi nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej”
W 40. minucie swojego exposé szef MSZ przeszedł do Niemiec. Poziom jak zwykle: atak na opozycję, że chcemy wracać do czasów bitwy pod Cedynią, że niby życzymy zwycięstwa prorosyjskiej skrajnej prawicy w Niemczech plus niezbyt udane żarty. Zabawne też, że p. Sikorski potrafi odwoływać się do słów Anny Fotygi (szefowa MSZ w latach 2006-2007). Tej samej, o której w 2010r. stwierdził przykładowo, że byłaby wstydem dla Polski jako ambasador. Ale jest dobry sygnał - Unia Europejska odniosła sukces zdobywając mnóstwo medali na IO
— ocenił parlamentarzysta PiS Łukasz Schreiber.
Jeden mówi, drugi śpi - obaj oderwani od rzeczywistości
— skonkludował poseł PiS Bartosz Kownacki, dodając nagranie, na któym widać znudzonego Tuska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754133-tusk-ziewa-giertych-spi-sikorski-porwal-tlumy-swoim-expose
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.