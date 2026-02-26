„Każdego dnia mamy do czynienia z emocjami społecznymi, z drugiej z konsultacjami i pracami legislacyjnymi, które czasami są, a czasami nie są oddaniem moich propozycji i obaw, które zgłaszam w kontekście SAFE. Zachęcam do cierpliwości” - powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej, zapytany o podpis pod ustawą ws. programu SAFE.
Dziś w Sejmie miało miejsce expose Radosława Sikorskiego. Wystąpieniu szefa MSZ przysłuchiwał się prezydent Karola Nawrocki. Po jego zakończeniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem głowy państwa.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Nawrocki na gorąco po wystąpieniu Sikorskiego. „Zabrakło mi nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej”
Ustawa o SAFE ma trafić niebawem na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Na ten moment nie znamy stanowiska prezydenta i nie wiemy, czy ją podpisze, czy zawetuje.
Stanowisko prezydenta ws. SAFE
Nawrocki został zapytany: „Czy na dziś jest bliżej podpisania ustawy SAFE, czy zawetowania?”.
Materia jest tak istotna dla Polski i wywołuje tak wiele emocji, że nie będę mówić dziś, jaką decyzję podejmę. Mam jeszcze kilka tygodni, sprawie cały czas się przyglądam, szukając też rozwiązań - dyskutując z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz generałami i BBN. Przyglądam się temu, jak Polacy reaguję na program SAFE
— wyjaśnił prezydent.
To, do czego jestem bliższy dziś, nie ma znaczenie w kontekście decyzji, jaką podejmę w ciągu najbliższych trzech tygodni. Sprawa jest zbyt poważna, abym podejmował decyzję dziś. Każdego dnia mamy do czynienia z emocjami społecznymi, z drugiej z konsultacjami i pracami legislacyjnymi, które czasami są, a czasami nie są oddaniem moich propozycji i obaw, które zgłaszam w kontekście SAFE. Zachęcam do cierpliwości
— dodała głowa państwa.
