Każdego dnia mamy do czynienia z emocjami społecznymi, z drugiej z konsultacjami i pracami legislacyjnymi, które czasami są, a czasami nie są oddaniem moich propozycji i obaw, które zgłaszam w kontekście SAFE. Zachęcam do cierpliwości” - powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej, zapytany o podpis pod ustawą ws. programu SAFE.

Dziś w Sejmie miało miejsce expose Radosława Sikorskiego. Wystąpieniu szefa MSZ przysłuchiwał się prezydent Karola Nawrocki. Po jego zakończeniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem głowy państwa.

Ustawa o SAFE ma trafić niebawem na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Na ten moment nie znamy stanowiska prezydenta i nie wiemy, czy ją podpisze, czy zawetuje.

Stanowisko prezydenta ws. SAFE

Nawrocki został zapytany: „Czy na dziś jest bliżej podpisania ustawy SAFE, czy zawetowania?”.

Materia jest tak istotna dla Polski i wywołuje tak wiele emocji, że nie będę mówić dziś, jaką decyzję podejmę. Mam jeszcze kilka tygodni, sprawie cały czas się przyglądam, szukając też rozwiązań - dyskutując z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz generałami i BBN. Przyglądam się temu, jak Polacy reaguję na program SAFE

— wyjaśnił prezydent.

To, do czego jestem bliższy dziś, nie ma znaczenie w kontekście decyzji, jaką podejmę w ciągu najbliższych trzech tygodni. Sprawa jest zbyt poważna, abym podejmował decyzję dziś. Każdego dnia mamy do czynienia z emocjami społecznymi, z drugiej z konsultacjami i pracami legislacyjnymi, które czasami są, a czasami nie są oddaniem moich propozycji i obaw, które zgłaszam w kontekście SAFE. Zachęcam do cierpliwości

— dodała głowa państwa.

xyz/Kancelaria Prezydenta

