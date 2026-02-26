„Minister przyznał, że podwozie samochodu, który nazywa się Unia Europejska, się psuje, natomiast chciałbym większego wsparcia rządu w naprawie KE” - powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej, odnosząc się do expose szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Sejmie.
Jako najwyższy przedstawiciel Polski na arenie międzynarodowej bardzo się z tego cieszę. To dobra informacja dla Polski, że w kwestiach fundamentalnych polityka prezydenta RP i MSZ jest na jednej stronie. Odnosi się to do zagrożenia ze strony Rosji, to największe egzystencjalne zagrożenie dla Polski i porządku europejskiego
— powiedział prezydent.
Cieszę się, że pan Sikorski skorzystał ze słów, które używam na arenie międzynarodowej, które podczas pierwsze rozmowy przekazałem prezydentowi USA. Że Rosja jest pokonywalna
— dodał Nawrocki.
Myślę, że rodzaj kompatybilności pomiędzy prezydentem, a MSZ - stroną rządową, odnosi się do postrzegania wielkiej szansy Polski, która będzie się realizować podczas posiedzenie państw grupy G20. Po zaproszeniu Donalda Trumpa dla mnie, a w rzeczywistości całej Polski, jako szacunku dla ciężkiej pracy Polaków przez ostatnie 35 lat, zaróno prezydent jak i rząd muszą dołożyć wszelkich starań, żeby obecność Polski w G20 była stała. Będziemy dokładać wszelkich starań, żeby Polska była stałym elementem grupy G20. Takie słowa powiedział do mnie prezydent Trump, że to jest wspólny kierunek dla USA
— kontynuowała głowa państwa.
Zabrakło asertywności względem KE
Jak powiedział minister Sikorski - wspieramy wysiłek choćby Mołdawii przy wejściu do UE. To przykład tego, jak polityka prezydenta i rządu może iść w jednym kierunku. Cieszę się z dojrzałości ministra Sikorskiego po tych kilku miesiącach naszej współpracy. Wystąpienie odbywało się z dużą dozą sceptycyzmu w stosunku do USA, ale cieszę się, że minister Sikorski przyznał, iż USA i NATO są strategicznym zobowiązaniem Polski
— powiedział prezydent.
Są też rzeczy, które w Pałacu Prezydenckim postrzegamy inaczej. W wystąpieniu ministra Sikorskiego zabrakło mi nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej. Minister przyznał, że podwozie samochodu, który nazywa się Unia Europejska, się psuje, natomiast chciałbym większego wsparcia rządu w naprawie KE
— ocenił Nawrocki.
Polska pozostanie w UE
Nie ma wątpliwości, że Polska pozostanie w najbliższym czasie w UE. Minister Sikorski zaprojektował na 15 minut pewien problem polexitu. Wymyślony problem rozkładał na czynniki pierszwsze. Natomiast asertywność Polski w relacjach z KE, wyraźne reakcje na politykę klimatyczną, tożsamościową, migracyjną, z całą pewnością będą obecne w Pałacu Prezydenckim, liczę tez na asertywnośc rządu
— powiedział prezydent.
To czego mi zabrakło, będę przekonywał minstra Sikorskiego, aby wspierał prezydenta, w tym zakresie, to szerszego odniesienia do lokalnych formatów, których Polska jest liderem. Wprawdzie minister Sikorski wspomniał inicjatywę Trójmorza, ale przypomnę z obowiązku, że ta inincjatywa to 13 państw - z PKB nominalnym na poziomie 3 bilionów, zamieszkanych przez 130 mln mieszkańcó. Polska jest tam liderem, a inicjatywa Trójmorza jest narzędziem nacisku na KE. W interesie państw Europy środkowej i centralnej. Liczę na więcje wysiłków ze strony rządu przy wspraciu prezydenta
— dodała głowa państwa.
Reparacje od Niemiec
Z pewnym zawodem spostrzegłem, że minister Sikorski nie odniósł się do propozycji, którą złożyłem osobiście prezydentowi i knclerzowi Niemiec. Propozycja odnosiła się do spłaty reparacji, a Niemcy na poziomie deklaratywnym i wojskowym czują się współodpowiedzialne za bezpieczeństwo w Europie i na wschodniej flance NATO
— wyjaśnił prezydent.
Propozycja i apel były jasne, aby Niemcy zaczęły spłacać reparacje inwestując w sprzęt wojskowy, który trafi do Wojska Polskiego. Gdyby Niemcy zaczeły spłacać reparacje, to może byśmy nie musieli rozmawiać o SAFE, ponieważ kwestie militarne i wojskowe oraz polskiego przemysłu zbrojeniowego, spłacałyby się z tego, co Niemcy są zobowiązane Polsce zapłacić. Wierzę, że przyjdzie czas refleksji i prezydent Polski otrzyma wsparcie od rządu w kwestii uzyskania reparacji od Niemiec
— kontynuował Nawrocki.
