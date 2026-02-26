Sikorski bezczelnie uderza w prof. Pawłowicz! "Antyunijną propagandę coraz częściej lansują gwiazdy poprzedniej koalicji parlamentarnej"

„Antyunijną propagandę, sprzeczną z przykazaniami patriotyzmu i zdrowego rozsądku, coraz częściej lansują gwiazdy poprzedniej koalicji parlamentarnej” - stwierdził Radosław Sikorski w sejmowym expose, po czym w wyjątkowo bezczelny sposób uderzył w prof. Krystynę Pawłowicz, byłą sędzię Trybunału Konstytucyjnego.

Bezczelne uderzenie Sikorskiego w prof. Pawłowicz!

Radosław Sikorski wskazał, dlaczego tak dużo mówił o groźbie polexitu.

Antyunijną propagandę, sprzeczną z przykazaniami patriotyzmu i zdrowego rozsądku, coraz częściej lansują gwiazdy poprzedniej koalicji parlamentarnej. Oto opinia Krystyny Pawłowicz, byłej posłanki PiS, cytuję: „jestem za wyjściem Polski i państw Europy środkowo-wschodniej z imperialnej Unii Europejskiej, spod władzy Niemiec i za nawiązaniem od nowa dwustronnie korzystnych dla Polski relacji z państwami Europy Zachodniej i USA, inaczej UE i Niemcy Polskę do reszty wykończą. Ratujmy co jeszcze można. Koniec cytatu. To świetny przykład prawicowego dwójmyślenia. Co prawda zostaliśmy dwudziestą gospodarką świata, ale Polska jest eksploatowana i pogrążyła się w ruinie

— mówił Radosław Sikorski.

Polską racją stanu jest członkostwo w Unii Europejskiej. Jej budowanie i jej wzmacnianie

— dodał minister spraw zagranicznych.

