„Antyunijną propagandę, sprzeczną z przykazaniami patriotyzmu i zdrowego rozsądku, coraz częściej lansują gwiazdy poprzedniej koalicji parlamentarnej” - stwierdził Radosław Sikorski w sejmowym expose, po czym w wyjątkowo bezczelny sposób uderzył w prof. Krystynę Pawłowicz, byłą sędzię Trybunału Konstytucyjnego.
Bezczelne uderzenie Sikorskiego w prof. Pawłowicz!
Radosław Sikorski wskazał, dlaczego tak dużo mówił o groźbie polexitu.
Antyunijną propagandę, sprzeczną z przykazaniami patriotyzmu i zdrowego rozsądku, coraz częściej lansują gwiazdy poprzedniej koalicji parlamentarnej. Oto opinia Krystyny Pawłowicz, byłej posłanki PiS, cytuję: „jestem za wyjściem Polski i państw Europy środkowo-wschodniej z imperialnej Unii Europejskiej, spod władzy Niemiec i za nawiązaniem od nowa dwustronnie korzystnych dla Polski relacji z państwami Europy Zachodniej i USA, inaczej UE i Niemcy Polskę do reszty wykończą. Ratujmy co jeszcze można. Koniec cytatu. To świetny przykład prawicowego dwójmyślenia. Co prawda zostaliśmy dwudziestą gospodarką świata, ale Polska jest eksploatowana i pogrążyła się w ruinie
— mówił Radosław Sikorski.
Polską racją stanu jest członkostwo w Unii Europejskiej. Jej budowanie i jej wzmacnianie
— dodał minister spraw zagranicznych.
