„Niestety pogorszyły się relacje między USA a Europą; to dla Polski szczególne wyzwanie” - powiedział w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski. Jak ocenił, wątpliwości co do wagi relacji z USA są niepokojące, bo bezpieczeństwo Polski wzmacniają dwie organizacje: Unia Europejska i NATO.
Radosław Sikorski po raz dziesiąty przedstawił jako minister spraw zagranicznych zadania polskiej dyplomacji.
Wszyscy dostrzegamy zagrożenie. Sytuacja jest poważna. Świadomość niebezpieczeństwa może paraliżować lub mobilizować. Na paraliż nie wolno nam sobie pozwolić. Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji. Tak samo jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna
— rozpoczął minister spraw zagranicznych w czasie exposé w Sejmie.
Jak przypomniał Radosław Sikorski, „w nocy z 18 na 19 listopada na skutek rosyjskiego ataku na Tarnopol zginęła wraz z mamą 7-letnia Amelia, obywatelka naszego kraju”.
Zadania przed nami są niebywale złożone. Wielkie przewroty – polityczne, gospodarcze, technologiczne – które zmieniają świat, dokonują się na naszych oczach. Przypominam, bezpieczeństwo jest warunkiem realizacji wszystkich innych celów państwa
— powiedział.
Ostrzeżenia przed wojną
Minister spraw zagranicznych zaznaczył, że „tymczasem w różnych krajach Europy padają coraz głośniejsze ostrzeżenia przed wojną”.
Premier Danii mówi, że Europa, która nie ma możliwości woli samoobrony, w końcu umrze. Szef francuskiego sztabu generalnego ostrzega, że kraj musi być gotowy na utratę dzieci w potencjalnym konflikcie zbrojnym z Rosją, sekretarz generalny NATO stwierdza, że Rosja przyniosła wojnę do Europy. W związku z tym musimy być przygotowani na konflikt w skali, jakiej doświadczyli nasi dziadkowie lub pradziadkowie
— stwierdził Radosław Sikorski.
Kreml nie ustąpi
— mówił.
Akty dywersji i sabotażu
Jak ocenił, „historia wrzuca nas na głęboką wodę”.
Już teraz doświadczamy aktów dywersji i sabotażu. Polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony, doszło do podpaleń, a nawet próby zamachu terrorystycznego na kolei. Zatrzymani sprawcy działali na rzecz obcego wywiadu
— mówił Radosław Sikorski.
Polska doświadcza od 2 do 3 cyberataków dziennie. Skala zjawiska powinna niepokoić. Cel wroga jest prosty: przestraszyć, podzielić, nastawić różne grupy Polaków przeciwko sobie, osłabić zaufanie do władz politycznych. Arsenał jest znany
— wskazał i wymienił sieci botów, tworzenie fałszywych materiałów za pomocą sztucznej inteligencji, finansowanie operacji hybrydowych z wykorzystaniem kryptowalut, ataki na infrastrukturę krytyczną.
I wreszcie pożyteczni idioci powielający groźne kłamstwa
— dodał minister spraw zagranicznych.
Radosław Sikorski przypomniał, że rosyjska flota cieni stanowi „poważne zagrożenie dla infrastruktury morskiej i środowiska”.
W reakcji na rosyjskie działania hybrydowe zacieśniamy współpracę z sojusznikami. Wspieramy także państwa naszego regionu, takie jak Mołdawia, które chcą stać się częścią Zachodu, a które pozostają w orbicie terytorialnych ambicji Moskwy
— zaznaczył.
„Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji”
Podkreślił, że „Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji”.
Przypominam, że jeszcze w latach 90. Rosja udzieliła Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. W zamian za to Ukraina zrzekła się broni atomowej, a miała wówczas trzeci pod względem wielkości arsenał na świecie. Porozumienie wynegocjowano z udziałem państw Zachodu, w 2014 roku w momencie aneksji Krymu, Ukraina była też państwem konstytucyjnie neutralnym
— mówił polityk.
Gdyby Ukraina przegrała, zagrożenie ze strony Rosji nie spadnie, ale wzrośnie. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby czołgi Putina stanęły w Medyce pod Przemyślem. Na wzmacnianie obrony własnego terytorium musielibyśmy przeznaczać o wiele więcej pieniędzy, niż dziś kosztuje nas pomoc Ukrainie
— zastrzegł Radosław Sikorski.
Mówił, że „zwycięstwo Kijowa będzie naszym zwycięstwem”,
Rosja wbrew temu, co mówi jej propaganda, wcale nie wygrywa. Nie dajmy się nabrać. Rosja nie jest i nigdy nie była niepokonana. Przypominam, tylko w XX wieku Rosja przegrała wojnę z Japonią w 1905 roku, I wojnę światową, wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku, wojnę w Afganistanie i zimną wojnę. Przegrała też swoje kolejne szanse na demokratyzację i modernizację. Próba podbicia Ukrainy trwa już dłużej niż walka Związku Radzieckiego z dawnym sojusznikiem, czyli nazistowskimi Niemcami
— wskazał minister spraw zagranicznych.
„Putin doprowadzi do bankructwa Rosji”
Zdaniem Radosława Sikorskiego „Rosja popełniła historyczny błąd”. Wspomniał też o rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę, w wyniku których mieszkańcy mierzyli się z mrozem bez ogrzewania.
Na ołtarzu niepotrzebnej wojny, składa swoją przyszłość. Rosyjski dyktator pomylił miłość własną z interesem kraju, ale stawką wojny na Ukrainie jest nie tylko niepodległość tego państwa i nie tylko bezpieczeństwo naszego regionu Europy. Ta wojna zdecyduje o tym, który podmiot stanie się trzeci, obok USA i Chin filarem nowego globalnego układu sił. Czy będzie to Rosja, czy UE
— zastrzegł.
Firmy na skutek sankcji utraciły dostęp do zachodnich rynków, wydatki na cele wojenne pochłaniają nawet 40 proc. budżetu. Putin doprowadzi do bankructwa Rosji, tak jak Breżniew
— dodał minister spraw zagranicznych.
„Racja stanu”
Sikorski podkreślił, że „członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie jest ani dziełem przypadku, ani efektem przymusu”.
To suwerenny, strategiczny wybór, jakiego dokonaliśmy w latach dziewięćdziesiątych, oceniając różne możliwe scenariusze rozwoju po upadku komunizmu. Inne drogi były – i nadal są – o wiele mniej korzystne. Polska racja stanu to obecność w Unii Europejskiej i jej współkształtowanie, bo współpraca daje przewagę
— powiedział szef MSZ.
Tym, którzy chcieliby Unii słabej, albo Unii bez Polski, zwracam uwagę na oczywisty paradoks. Kiedy po latach Bruksela zaczyna realizować nasze postulaty – w sprawie migracji stawiając nacisk na kontrolę granic, w polityce środowiskowej wycofując się z nadmiernych obciążeń, a w relacjach z Rosją sięgając po stanowcze środki w tym obronne, niektórzy polscy politycy sieją antyeuropejską propagandę i chcą nas z Unii wyprowadzić
— powiedział Sikorski.
