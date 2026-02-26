Tylko u nas

TYLKO U NAS. Wnuk z Polski 2050: Odeszły te osoby, które w głównej mierze mówiły zawsze takim samym językiem jak Donald Tusk i KO

Z początkiem roku wielu Polaków przechodzi na dietę. Polska 2050 też przeszła na dietę, nie do końca sami żeśmy przewidzieli, że ta dieta będzie tak wyglądać, że się odchudzimy o połowę” - żartował nieco na antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Rozmowa Wikły” poseł Polski 2050 Kamil Wnuk.

Mówiły tym samym językiem co Tusk i KO

Przypomnijmy, w minionym tygodniu minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z grupą parlamentarzystów - 15 posłów i 3 senatorów - opuszcza Polskę 2050 i tworzy nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum. Jego członkowie zadeklarowali dalszą współpracę z rządem, a także chęć wejścia jako nowy podmiot do koalicji 13 grudnia.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Prof. Domański: Z Polski 2050 wyszły przechrzty. Jak ćmy do ognia zmierzają ku temu, by pozostać w polityce

