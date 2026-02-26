„Z początkiem roku wielu Polaków przechodzi na dietę. Polska 2050 też przeszła na dietę, nie do końca sami żeśmy przewidzieli, że ta dieta będzie tak wyglądać, że się odchudzimy o połowę” - żartował nieco na antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Rozmowa Wikły” poseł Polski 2050 Kamil Wnuk.
Mówiły tym samym językiem co Tusk i KO
Przypomnijmy, w minionym tygodniu minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z grupą parlamentarzystów - 15 posłów i 3 senatorów - opuszcza Polskę 2050 i tworzy nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum. Jego członkowie zadeklarowali dalszą współpracę z rządem, a także chęć wejścia jako nowy podmiot do koalicji 13 grudnia.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Prof. Domański: Z Polski 2050 wyszły przechrzty. Jak ćmy do ognia zmierzają ku temu, by pozostać w polityce…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754114-tylko-u-nas-wnuk-odeszli-ci-ktorzy-mowili-jezykiem-tuska-i-ko