Prezydent Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera w sondażu zaufania, zbliża się do niego wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Trzecie miejsce zajął premier Donald Tusk - wynika z opublikowanego dzisiaj sondażu zaufania IBRiS dla Onetu.
Lutowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu przynosi kilka zmian w czołówce i na końcu rankingu. Radosław Sikorski wyraźnie zbliża się do Karola Nawrockiego, Krzysztof Bosak pozostaje liderem wśród polityków sejmowej opozycji, ale Sławomir Mentzen notuje w tym miesiącu największy wzrost. Jednocześnie widać wyraźny spadek zaufania do Szymona Hołowni
— wskazała redakcja w omówieniu wyników badania.
Prezydent Nawrocki liderem rankingu
Na pierwszym miejscu w sondażu zaufania uplasował się prezydent Karol Nawrocki, do którego zaufanie wyraziło łącznie 48,8 proc. ankietowanych. (28,2 proc. zdecydowanie ufa, a 20,6 proc. raczej ufa).
To więcej o 1,1 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w styczniu
— podał Onet. Brak zaufania do prezydenta wyraziło łącznie 42,8 proc. ankietowanych (33,4 proc. zdecydowanie mu nie ufa, a 9,4 proc. raczej nie ufa).
Drugie miejsce pod kątem wyrażonego zaufania zajął wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, do którego zaufanie wyraziło 46,7 proc. respondentów. To wzrost zaufania do szefa MSZ o 2,7 pkt procent. Jak wskazał portal, oznacza to „stratę do lidera mniejszą niż 2 pkt proc. – to jedna z najmniejszych od początku kadencji Karola Nawrockiego”. Dodatkowo - jak wskazano - szef polskiej dyplomacji ma już mniejszy od prezydenta elektorat negatywny: w lutym nie ufa mu 37 proc. badanych (27,3 zdecydowanie mu nie ufa; 9,7 raczej nie ufa).
Trzecie miejsce w rankingu zachowuje premier Donald Tusk, do którego zaufanie wyraziło łącznie 41,2 proc. uczestników sondażu (18,1 proc. zdecydowanie ufa; 23,1 proc. raczej ufa). Jak wskazał Onet, jest to spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu ze styczniem. Brak zaufania wyraziło łącznie 52,5 proc. badanych (41,8 proc. zdecydowanie nie ufa; 10,7 proc. raczej nie ufa).
Reszta stawki
Czwartą lokatę w sondażu zajął lider Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (41 proc. respondentów, +0,3 pkt proc.)
Piąty wynik należy do wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza (39,7 proc. zaufania), który wyprzedza Krzysztofa Bosaka (36,2 proc. zaufania). Polityk Konfederacji pozostaje jednak liderem wśród polityków sejmowej opozycji. Za nim jest Mateusz Morawiecki (35,8 proc. zaufania) oraz Sławomir Mentzen (31,9 proc. zaufania), choć ten drugi notuje w tym miesiącu największy wzrost (+7,7 pkt proc.)
— czytamy.
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany 20 i 21 lutego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków
