„Premier Donald Tusk został ukarany zwróceniem uwagi przez Komisję Etyki Poselskiej za użycie określenia ‘ale pajac’ wobec jednego z posłów na sali sejmowej” - przekazał w mediach społecznościowych Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji, członek sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.
Do feralnego zdarzenia doszło w listopadzie 2025 roku, kiedy poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki nagrywał telefonem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego podczas jego wystąpienia w Sejmie, gdy ten prezentował kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu.
Zobaczcie teraz. Człowiek, który lubuje się w mówieniu o onanizmie, prezentuje życiorys p. marszałka Czarzastego. A tutaj są ci, którzy będą głosowali „za”
— mówił Kownacki.
Pajac
— wtrącił siedzący obok premier Tusk.
Słucham panie premierze?
— spytał grzecznie poseł PiS.
Powiedziałem „ale pajac”
— odparł szef rządu, wyraźnie rozbawiony ze swojego „przytyku”.
PRZYPOMINAMY: Knajackie zachowanie premiera w Sejmie. Tusk wyzwał Kownackiego: „Ale pajac”. Wtórowali mu ministrowie
