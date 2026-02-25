Premier Tusk został ukarany przez komisję etyki za nazwanie posła PiS "pajacem". Wymierzono mu karę... "zwrócenia uwagi"

Premier Donald Tusk został ukarany zwróceniem uwagi przez Komisję Etyki Poselskiej za użycie określenia ‘ale pajac’ wobec jednego z posłów na sali sejmowej” - przekazał w mediach społecznościowych Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji, członek sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.

Do feralnego zdarzenia doszło w listopadzie 2025 roku, kiedy poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki nagrywał telefonem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego podczas jego wystąpienia w Sejmie, gdy ten prezentował kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu.

Zobaczcie teraz. Człowiek, który lubuje się w mówieniu o onanizmie, prezentuje życiorys p. marszałka Czarzastego. A tutaj są ci, którzy będą głosowali „za”

— mówił Kownacki.

Pajac

— wtrącił siedzący obok premier Tusk.

Słucham panie premierze?

— spytał grzecznie poseł PiS.

Powiedziałem „ale pajac”

— odparł szef rządu, wyraźnie rozbawiony ze swojego „przytyku”.

