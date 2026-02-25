„Kierowana przeze mnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawsze przestrzegała reguł prawnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa stosowanych systemów informatycznych – niezbędnych do skutecznego wykonywania obowiązków ustawowych (zapewnienie bezpieczeństwa RP i jej obywateli)” - czytamy w oświadczeniu prof. Piotra Pogonowskiego, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
B. szefowi ABW Piotrowi Pogonowskiemu i b. szefowi SKW Maciejowi Materce przedstawiono zarzuty w związku z dopuszczeniem i używaniem nieposiadającego wymaganej akredytacji systemu Pegasus oraz bez sprawdzenia, czy system spełniał wymogi ochrony informacji niejawnych - poinformowała neo-Prokuratura Krajowa. „Klasyczna sprzeczność z wnioskami z dzisiejszej narady Prezydenta i MON! Niszczenie służb, metod pracy i ludzi, którzy są ‘depozytariuszami’ unikatowej wiedzy na temat systemu bezpieczeństwa Polski trwa w najlepsze według leninowskiej zasady „krok naprzód i dwa kroki wstecz”… Biedna Polska!” - ocenił działanie neo-prokuratury prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Farsa! Neo-prokuratura postawiła zarzuty b. szefom ABW i SKW ws. Pegasusa. Szef BBN: To niszczenie służb i ich metod pracy
- Mocna reakcja b. szefa SKW na absurdalne zarzuty ws. Pegasusa! Gen. Materka: Wszystkie czynności były podejmowane za zgodą sądów
Oświadczenie w związku z postawionymi zarzutami wydał były szef ABW Piotr Pogonowski.
W związku z informacją przekazaną publicznie przez Prokuraturę Krajową, dotyczącą przedstawienia m.in. mojej osobie, jako byłemu Szefowi ABW, zarzutów rzekomego „niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z dopuszczeniem i używaniem systemu teleinformatycznego ‘Pegasus’, nieposiadającego wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bez sprawdzenia, czy system ten spełnia wymogi ochrony informacji niejawnych”, oświadczam, że kierowana przeze mnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawsze przestrzegała reguł prawnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa stosowanych systemów informatycznych – niezbędnych do skutecznego wykonywania obowiązków ustawowych (zapewnienie bezpieczeństwa RP i jej obywateli)
— podkreśla Pogonowski.
W czasie pełnienia przeze mnie obowiązków Szefa ABW Polska była bezpieczna, dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i poświęceniu tysięcy Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy, a także stosowaniu dostępnych środków technicznych. Nigdy nie doszło także do „dekonspiracji działań operacyjnych” dokonywanych przez ABW. Warto pamiętać, że skuteczność służb specjalnych była wówczas na bardzo wysokim poziomie – m.in. nie płonęły wtedy centra handlowe, nie wysadzano torów kolejowych etc.
— zaznaczył.
Jawnie sprzeczne z prawdą i krzywdzące, także dla Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy ABW, którym leżało i leży na sercu dobro RP, są więc insynuacje jakoby zapewnienie możliwości skutecznego działania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zapobiegania ciężkim przestępstwom w tym: terroryzmu, szpiegostwa, proliferacji broni masowego rażenia, przez stosowanie niezbędnych i koniecznych środków technicznych, stanowiło „działanie na szkodę interesu publicznego”.
Apeluję o odpowiedzialność, o nie demontowanie filarów bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej i umożliwienie służbom specjalnym wykonywania ich obowiązków na poziomie adekwatnym do realnych zagrożeń!
— zaapelował na koniec.
kk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754102-byly-szef-abw-odpowiada-na-dzialania-neo-pk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.