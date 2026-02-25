Koalicja 13 grudnia zamiast skupiać się na kluczowych dla polskich sprawach, próbuje przykrywać ważne tematy „rozliczeniami”. Rządzący planują dalsze polowanie na opozycję. Neo-prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że w neo-PK powstanie specjalny zespół, który będzie koordynował zawiadomienia z państwowych spółek dotyczące rzekomych nieprawidłowości z czasów rządów PiS, w tym marnotrawienia publicznych pieniędzy.
Redakcja „19.30” TVP Info w likwidacji podała w ub.tyg., że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek planuje „nową turę rozliczeń PiS-u” we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, a specjalny zespół w Prokuraturze Krajowej ma koordynować śledztwa dotyczące nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa.
Nowa tura rozliczeń PiS-u
Korneluk powiedział w TVN24, że na razie nie będzie ujawniać szczegółów, gdyż tej sprawie będzie poświęcona konferencja z prokuratorem generalnym. Powiedział jedynie, że będzie tworzony specjalny zespół, który na szczeblu Prokuratury Krajowej będzie koordynował wszystkie zawiadomienia ze spółek Skarbu Państwa.
Żebyśmy mogli mieć pełną wiedzę o tym, na jakim etapie są wszystkie postępowania przygotowawcze tam, gdzie mamy do czynienia z marnotrawieniem środków publicznych. Te sprawy powinny być wszystkie bezwzględnie wyjaśnione, ale także przedstawione społeczeństwu, gdzie te środki zostały zdeponowane
— podkreślił Korneluk.
Polowanie
W ubiegłym roku szef MAP Wojciech Balczun zapowiedział, że w największych państwowych spółkach zostaną powołani pełnomocnicy zarządu do spraw rozliczania poprzedniej władzy. Wyjaśnił, że mają oni działać głównie w największych strategicznych spółkach, m.in. w Orlenie czy PZU.
Na początku listopada ub.r. Balczun informował, że po audytach mających wykryć nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa złożono ok. 100 wniosków do prokuratury. Podał wówczas, że straty rzekomo mają wynosić co najmniej kilkanaście miliardów złotych.
Co więcej przekonywał, że jest to działanie zgodne z… oczekiwaniami społecznymi.
W lutym w rozmowie z PAP Balczun argumentował, że rozliczenia nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa w latach rządów PiS są ważne ze względu na oczekiwania społeczne i potrzebę przywrócenia wysokich standardów. Zapewnił, że inicjatywa nie ma kontekstu politycznego i nie zaburzy bieżącej działalności firm. Dodał, że zakończenie kwestii audytów jest jednym z priorytetów MAP.
Adrian Siwek/PAP
