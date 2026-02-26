Według ustaleń portalu Niezalezna.pl na tajnej liście SAFE znalazły się tylko dwie firmy. Pozostałą część dokumentu ma stanowić lista kluczowych produktów krajowego przemysłu zbrojeniowego, które mają być finansowane z SAFE. Nie wskazano jednak konkretnych firm.
Jak wskazał portal na utajnionej liście SAFE znalazły się jedynie dwie firmy. Kolejno: Polska Amunicja kierowana przez byłego posła Pawła Poncyljusza wokół której zdążyła już wybuchnąć afera oraz Polska Grupa Zbrojeniowa.
To jedyne konkrety, jakie miały znaleźć się na liście. Resztę stanowi spis rodzajów uzbrojenia oraz sprzętu na które przeznaczone mają zostać środki z unijnego kredytu.
Brak wiedzy
Chociaż Polski wniosek do Komisji Europejskiej obejmuje aż 139 projektów, to jego lista nie jest jawna.
Dostęp mają do niej jedynie niektórzy posłowie i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Z uwagi na liczne kontrowersje, obawy i ogromną kwotę pożyczki prezydent oraz opozycja apelują o ujawnienie listy.
W istocie posłowie, chociaż mieli głosować nad programem SAFE, to większość z nich - jak zwraca uwagę Niezalezna.pl - nie ma pojęcia, z jakimi firmami negocjuje Agencja Uzbrojenia i co w zasadzie zostało uzgodnione.
Taki brak konkretów na tajnej liście wzbudza jeszcze większe kontrowersje.
Adrian Siwek/niezalezna.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754093-kolejne-niepokojace-doniesienia-ws-safe-dwie-firmy-na-liscie
