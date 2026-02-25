Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose’em - poinformował komunikacie NBP. Spotkanie dotyczyło m.in. współpracy banków centralnych obu państw.
NBP dodał, że w spotkaniu udział wzięła również pierwsza wiceprezes NBP Marta Kightley oraz szefowa działu ds. handlu i inwestycji w ambasadzie USA Ashley Bartlett.
Podkreślając dzielenie wspólnych wartości, w rozmowie odniesiono się m.in. do sytuacji makroekonomicznej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, współpracy gospodarczej, udziału NBP w pracach G20, a także współpracy banków centralnych obu państw. Omówiono również zmiany zachodzące obecnie w gospodarce globalnej i finansach międzynarodowych. Podkreślono rosnącą rolę złota w rezerwach banków centralnych na całym świecie
— poinformował NBP w komunikacie.
Na koniec stycznia br. wartość złota w posiadaniu NBP wyniosła ponad 313,72 mld zł. W przeliczeniu na euro było to prawie 74,5 mld euro, a na dolary - prawie 88,68 mld. W styczniu zarząd NBP wyraził zgodę na zwiększenie zasobów złota do 700 ton z 550 ton, które bank centralny miał na koniec 2025 r.
