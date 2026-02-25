„Usłyszałem dziś zarzuty prokuratorskie dotyczące rzekomego przekroczenia uprawnień w związku z działaniami podejmowanymi przez mnie w SKW przy wykorzystaniu systemu Pegasus. Nie przyznałem się do zarzucanych mi czynów” - napisał na platformie X gen. Maciej Materka, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Byłemu szefowi ABW Piotrowi P. i byłemu szefowi SKW Maciejowi M. przedstawiono zarzuty w związku z dopuszczeniem i używaniem nieposiadającego wymaganej akredytacji systemu Pegasus oraz bez sprawdzenia, czy system spełniał wymogi ochrony informacji niejawnych
— poinformowała dziś neo-Prokuratura Krajowa.
Reakcja byłego szefa SKW
Do tej sytuacji na platformie X w obszernym wpisie odniósł się sam oskarżony były szef SKW.
Moim obowiązkiem jako Szefa SKW było zapewnienie funkcjonariuszom SKW narzędzi niezbędnych i najlepszych do realizacji ustawowych zadań. Chcę też podkreślić, że wszystkie czynności operacyjne prowadzone w czasie mojego kierownictwa w SKW były podejmowane wyłącznie na podstawie wymaganych prawem decyzji i zgód sądu, w tym zgód Sądu Najwyższego
— podkreślił gen. Maciej Materka.
Przez 24 lata pełniłem nienaganną służbę dla Polski, realizowałem zadania kierownicze nieprzerwanie od 2007 roku, za różnych opcji politycznych. Byłem awansowany, nagradzany a także zdobyłem uznanie naszych sojuszników. Proszę o używanie moim pełnych danych osobowych tj. Maciej Materka
— zaznaczył.
Jednocześnie uważam, że sposób, w jaki przez ostatnie lata prowadzono publiczną dyskusję o Pegasusie i pracy służb specjalnych w ogóle — często bez znajomości faktów i prawa, w infantylny i często upolityczniony sposób — szkodzi interesom państwa, podważa zaufanie do służb specjalnych i ułatwia działania wrogom naszej Ojczyzny
— ocenił były szef SKW.
Mec. Lewandowski: Te zarzuty to obraza dla służb
Głos w sprawie zabrał również mec. Bartosz Lewandowski, który jest obrońcą byłego szefa SKW w tej sprawie.
Zarzuty dla Pana gen. Maciej Materki to obraza dla służb mundurowych w Polsce. W szczególności w związku z faktem, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego miała pełne prawo do korzystania ze wszystkich niezbędnych technik operacyjnych wobec dywersantów, szpiegów oraz agentów
— ocenił mec Lewandowski.
Był może dlatego uniknęliśmy tak spektakularnych aktów dywersji jak wysadzenie torów czy podpalenia hal. Warto przypomnieć komu przedstawiono zarzuty. Pan gen. Materka to fachowiec, który od ponad 20 lat służy Ojczyźnie. W kwietniu 2023 został odznaczony medalem Dyrektora Defense Intelligence Agency (DIA) (DIA Director’s Award). We wrześniu 2023 za zaangażowanie w realizację wspólnych zadań pomiędzy SKW oraz AFOSI został odznaczony oficerską Legią Zasługi (Legion of Merit)
— dodał adwokat.
Panie Generale, to zaszczyt być Pana obrońcą
— napisał na koniec mec Lewandowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754089-mocna-reakcja-b-szefa-skw-na-absurdalne-zarzuty-ws-pegasusa
