Prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej kierownictwa resortu obrony narodowej oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej zwrócił się do premiera Donalda Tuska o uczciwą, spokojną debatę ws. pożyczki z programu SAFE, która rodzi duże wątpliwości - chodzi zwłaszcza o „aspekt suwerennościowy”. Tymczasem Donald Tusk podczas konferencji z premier Islandii grając na emocjach zwrócił się do głowy państwa w tej sprawie, manipulując i naciskając, aby „nie blokować pieniędzy na polski przemysł zbrojeniowy”.
Polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny, jako dla prezydenta Polski
— mówił prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej kierownictwa resortu obrony narodowej oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.
Tu, panie premierze, państwo ministrowie, drodzy oficerowie, drodzy państwo, tu potrzebna jest chłodna ocena, spokój, uczciwa debata, a nie polityczny zgiełk, którego niestety Polska stała się dzisiaj częścią. To olbrzymi dług, który będzie spłacany przez państwo polskie przez dziesięciolecia. Dlatego Polacy mają prawo wiedzieć, jaki będzie prawdziwy koszt zaciągniętego zobowiązania oraz na jakich warunkach będzie one udzielane
— zaznaczyła głowa państwa.
Szantaż emocjonalny Tuska
Dziś w Warszawie wizytę złożyła premier Islandii, z którą spotkał się szef polskiego rządu. Podczas wspólnej konferencji prasowej Tusk nawiązał m.in. do programu SAFE i debaty w tej sprawie w Polsce.
I tu zwracam się do pana prezydenta (Karola Nawrockiego). Bardzo bym chciał, żeby w sprawach bezpieczeństwa to myślenie było wspólne, tak jak jest wspólne między Islandią a Polską, jeśli chodzi przede wszystkim o ten wielki program finansowania polskiego bezpieczeństwa SAFE
— powiedział Tusk.
Dodał, że „dosłownie kilka minut temu” dotarła do niego wiadomość, że „wszystkie właściwie zorganizowane środowiska gospodarcze w Polsce, przedsiębiorcy, firmy, pracodawcy dołączyli do generałów i oficerów Wojska Polskiego, do polskiego rządu, z apelami o to, aby nie blokować pieniędzy na polski przemysł zbrojeniowy, na polską armię”. Tym samym Tusk de facto próbuje stosować szantaż emocjonalny wobec prezydenta, ignorując apel głowy państwa, by spokojnie ocenić program SAFE.
Tematy spotkania Tuska z premier Islandii
Referendum na Islandii ws. akcesu do UE, współpraca gospodarcza i wojna w Ukrainie były tematami środowego spotkania w Warszawie premiera Donalda Tuska z Premier Islandii Kristrun Frostadottir. Jak podkreślał Tusk ocena sytuacji w Ukrainie oraz zaangażowania w pomoc jest identyczna w przypadku Polski i Islandii.
Polska i Islandia są przekonane, że tylko sprawiedliwy pokój, tylko niepodległość Ukrainy, tylko zaprzestanie agresji rosyjskiej daje szansę na pozytywny scenariusz także w przyszłości w Europie i na wschód od Europy
— zaznaczył.
Dodał, że rozmawiał z Frostadottir o sytuacji w Europie również w kontekście zbliżającego się referendum w Islandii ws. ewentualnego otwarcia rozmów o przystąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej.
Mamy identyczny pogląd na temat potrzeby integrowania naszych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa. Byłbym więcej niż szczęśliwy, gdyby Islandia, ale także Norwegia - państwa z którymi i tak współpracujemy tak blisko, jak to tylko możliwe - były częścią tej samej wspólnoty co Polska
— podkreślił Tusk.
