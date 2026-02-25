Klub Konfederacji zamierza złożyć wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. „Pani minister nie nadaje się do tego, by być w rządzie, nie tylko na funkcji ministra, ale także na funkcji wiceministra ani szefa czegokolwiek” - ocenił jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.
Podczas konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił, że minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska to „katastrofa”.
Pod każdym względem: merytorycznym, zarządczym, ideologicznym - kompletne nieporozumienie. Ta kobieta nie powinna zostać konstytucyjnym ministrem, członkiem Rady Ministrów. Niestety to się wydarzyło
— zaznaczył.
Krytyka Hennig-Kloski
Zdaniem wicemarszałka minister klimatu i środowiska jest „fanatyczną zwolenniczką wdrażania tzw. polityki klimatycznej Unii Europejskiej w momencie, kiedy już wszyscy wiedzą, że ta polityka klimatyczna ciągnie europejską gospodarkę w dół”. Bosak skrytykował także „nieudolne” wdrażanie przepisów o systemie kaucyjnym. Według niego, były one „źle przygotowane przez poprzedni rząd i zostały jeszcze słabiej wprowadzone”.
Jako największą „aferę” w resorcie prowadzonym przez Hennig-Kloskę Bosak wskazał program Czyste Powietrze.
Błędy w programie Czyste Powietrze są odziedziczone po poprzednim rządzie, natomiast były ponad dwa lata, żeby ten bałagan posprzątać. Pani minister Hennig-Kloska i jej zarządzanie ministerstwem cechuje się inercją, cechuje się brakiem otwartości na dialog z tymi, którzy są w tej branży. Cechuje się kompletną niezdolnością do rozwiązania jakiegokolwiek problemu i cechuje się wreszcie wepchnięciem Polski w jeszcze większe koszty
— powiedział polityk Konfederacji.
Według niego, zatory związane z wypłatami za zrealizowane projekty w ramach Czystego Powietrza, a także wstrzymywanie i ponowne wznawianie tego programu, wraz z wprowadzanymi zmianami, skutkowały „utratą zaufania publicznego wśród obywateli, wśród przedsiębiorców do administracji”.
Wotum nieufności
Zdaniem szefa klubu Konfederacji Grzegorza Płaczka kierownictwo resortu „narobiło bałaganu” także w kwestii Lasów Państwowych. Poseł ocenił, że wprowadzone na początku stycznia 2024 r. moratorium leśne w sprawie wstrzymania lub ograniczenia cięć drzew skutkowało wyższymi cenami drewna, jego mniejszą dostępnością na rynku a także problemami branży meblarskiej.
Płaczek zachęcał posłów innych klubów do podpisania się pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska. Wniosek taki może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów; klub Konfederacji liczy 16 posłów.
PAP/oprac. Adrian Siwek
