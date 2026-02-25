Rząd Donalda Tuska nadal atakuje opozycję w sprawie SAFE i dalej używa tych samych, nie do końca prawdziwych, argumentów mających przemawiać na korzyść programu. „Ponad 80 proc. tej kwoty wydamy w Polsce, wydamy na zakupy w polskich firmach, w polskich zakładach zbrojeniowych, co więcej, dzięki tym zakupom tutaj, w Polsce będą powstawały nowe miejsca pracy” - przekonywał Andrzej Domański, minister finansów, dziś rano na antenie Polsat News. Ostrzeżenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego określił jako „puste frazesy i paranoje”.
Program SAFE nie przestaje budzić ogromnych emocji, a koalicja rządząca stara się jak najszybciej przepchnąć ustawę (z drugiej strony przekonując, że ewentualne weto prezydenta i tak nie przeszkodzi Polsce sięgnąć po wieloletnią pożyczkę obarczoną różnego rodzaju pułapkami, takimi jak mechanizm warunkowości, a co więcej - będzie prowadzić de facto do zawłaszczenia przez Brukselę kolejnych kompetencji, których w traktatach nie przekazaliśmy unijnym instytucjom.
„Puste frazesy i paranoje”
Na konferencji w zeszłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński również motywował odrzucenie programu SAFE ochroną niepodległości i suwerenności Polski. Były wicepremier ds. bezpieczeństwa zwrócił uwagę, że scenariusz proponowany nam w ramach SAFE to „Polska pod niemieckim butem”. Do tej wypowiedzi odniósł się w programie „Graffiti” na antenie Polsat News minister finansów Andrzej Domański.
Puste frazesy i paranoje prezesa Kaczyńskiego, bo fakty są takie, że ponad 80 proc. tej kwoty całego SAFE-u wydamy w Polsce. Wydamy na zakupy w polskich firmach, w polskich zakładach zbrojeniowych, co więcej - dzięki tym zakupom tutaj w Polsce będą powstawały nowe miejsca pracy właśnie w sektorze zbrojeniowym - tym sektorze, który jest niezwykle istotny dla polskiej gospodarki
— podkreślił.
Podobnie jak wielu obrońców programu SAFE „zapomniał”, że nie każdy podmiot zarejestrowany w Polsce jest polską firmą.
Dlaczego z pożyczek w ramach SAFE nie korzystają Niemcy czy Szwajcaria?
Szef MF utrzymywał, że przystąpienie do SAFE totakże oszczędność.
Są oczywiście wyliczenia w Ministerstwie Finansów. One bazują na różnicy w oprocentowaniu pomiędzy obligacjami, które emituje bądź to Skarb Państwa, bądź Bank Gospodarstwa Krajowego, a oprocentowaniem pożyczki SAFE. Więc wiemy doskonale, że Skarb Państwa, Polska - nasze koszty pożyczania na rynkach są wciąż niestety wyraźnie wyższe niż koszty pożyczania przez Komisję Europejską
— powiedział.
Dlaczego z pożyczki nie korzystają Niemcy czy Szwecja?
To wynika wprost z tego, że koszty pożyczania przez rząd Niemiec czy przez rząd Szwecji są wyraźnie niższe niż koszty pożyczania przez Polskę
— stwierdził Andrzej Domański.
„Kto przeciwko SAFE, ten działa wbrew interesowi Polski”
Minister, przekonując, że SAFE jest dla Polski korzystny, wskazał głośny ostatnio (głównie za sprawą nagrania tam przez premiera Donalda Tuska filmiku obraźliwego wobec opozycji) przykład Stalowej Woli.
Miliardy, dziesiątki miliardów złotych trafią na zakupy polskiego sprzętu, tworząc miejsca pracy
— mówił Domański.
Powiem to z całą stanowczością. Ten, kto głosuje przeciwko SAFE-owi, ten, kto ten program stara się podważać, czy de facto z nim walczy w sposób tak brutalny, jak robi to w tej chwili PiS, działa przeciwko interesowi Polski
— dodał.
Podsumowanie
Politycy koalicji zaczynają już obrażać każdego, kto kwestionuje przejrzystość programu SAFE. Staje się to coraz bardziej żenujące.
