O hejcie, który pojawia się obecnie w polityce i jest wymierzony szczególnie wobec konserwatystów, mówił w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Ryszard Legutko, filozof i były europoseł.
Dzisiejszy obóz demokratyczny to są ludzie stworzeni z tej samej gliny, jak nieżyjący już Jerzy Urban i jemu podobni. I że teraz niektórzy się dziwią, że podstawową metodą działania tych ludzi jest nie tylko kłamstwo, ale też obelgi i nienawiść. To nie powinno nas dziwić
— podkreślił prof. Ryszard Legutko.
Pamiętam rok 2005 i to się już wtedy zaczęło. Pracowałem przez półtora roku dla śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przecież myśmy to odczuwali każdego dnia i to nie krytyka ostra czy złośliwa. To była taka czysta obelga, za którą kryła się nienawiść. I to jest do tej pory. Można się zapytać, dlaczego właśnie tamta strona jest tak strasznie nienawistna, bo tutaj żadnej symetrii nie ma. Wbrew temu, co pośrednio zasugerował pan marszałek Hołownia, nie ma tu żadnej symetrii. Po stronie prawicowej czegoś porównywalnego nigdy nie było
— zaznaczył filozof.
„Takie rzeczy nie powinny się wydarzyć”
Jak mówił, „pamiętajmy, że to jest wydarzenie czy precedens na skalę międzynarodową w historii polityki, że ostatnie wybory parlamentarne w Polsce wygrały partie, koalicja partii w oparciu o hasło ośmiu gwiazdek i tyle”.
Więcej nie było. To jest to jest naprawdę zdumiewające. Powinien być przedmiot analizy różnych mądrych ludzi - socjologów, politologów. Takie rzeczy nie powinny się wydarzyć. To pokazuje niesłychaną destrukcję w umysłach polskich, jaką ci ludzie zrobili
— zastrzegł prof. Ryszard Legutko.
„To jest nieprawdopodobny kłamczuch”
Gość Tadeusza Płużańskiego skomentował również postawę Donalda Tuska – jednego z największych hejterów.
To jest nieprawdopodobny kłamczuch. Nie spotkałem się chyba od czasu komuny z człowiekiem, który tak strasznie kłamał. On kłamie codziennie. On kłamie tak, jak oddycha. Facet wpuścił największą ilość toksyn w polskie umysły, w polską przestrzeń publiczną i on bez zmrużenia oka mówi o miłości i wspólnocie
— wskazał filozof.
Wyjaśnił, że to się dzieje „nie tylko dla zachowania władzy, ale dla wyeliminowania i upokorzenia opozycji”.
Proszę zwrócić uwagę, skąd się bierze ta nienawiść i te obelgi? Oczywiście one wynikają z dewastacji duszy, ale to coś jeszcze innego. Te obelgi są znacznie bardziej bolesne, kiedy padają w stronę prawicową. Trudno sobie wyobrazić, że obelga mogłaby urazić Palikota czy Jerzego Urbana. Natomiast, jeżeli ktoś się sytuuje po tej stronie patriotycznej, mówi o ojczyźnie, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, katolikiem, to niesłychanie łatwo jest obrazić, poniżając to wszystko, co jest dla takiego człowieka drogie. Natomiast jeżeli dla kogoś takiego jak Tusk nic nie jest drogie, to po nim to wszystko spływa i stąd jest próba nie tylko marginalizacji, ale odarcia prawej strony z tych wszystkich symboli, które ta prawa strona broni, z którymi się utożsamia
— tłumaczył prof. Ryszard Legutko.
Telewizja wPolsce24/tt
