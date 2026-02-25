Prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszej uroczystości wręczenia nominacji profesorskich zapewnił, że będzie zachęcał rządzących, by nie szczędzili środków finansowych na naukę. „Będę patrzył na polską naukę jako na wielki potencjał i ogromną inwestycję, a nie wydatek RP. Do tego będę też zachęcał rządzących, aby nie szczędzili środków finansowych na polską naukę, bo jest to polska przyszłość, ale też zachowanie tego, co dla nas najważniejsze, czyli naszej narodowej tożsamości” - podkreślił.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że „dzisiejszy dzień jest w istocie ukoronowaniem państwa długiej drogi zawodowej, edukacyjnej, dydaktycznej, czy badawczej”.
Zdaję sobie sprawę, z jak wieloma wyrzeczeniami, z jak ciężką pracą to się wiązało, abyście dzisiaj państwo mogli w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odebrać nominacje profesorskie w istocie w imieniu narodu polskiego i narodowej wspólnoty. Dlatego ta uroczystość jest tak ważna
— wskazał prezydent.
I ten dzisiejszy dzień, jak mówię, jest ukoronowaniem długiego procesu, który znacie tylko państwo, ale jak się domyślam, był to proces z jednej strony pełen radości, ale z drugiej strony też ciężkiej pracy, zakrętów na tej długiej drodze, chwilowych być może załamań, a jesteście państwo w najbardziej prestiżowej grupie polskich naukowców i akademików, czego z całego serca gratuluję
— zaznaczył Karol Nawrocki.
„Tak wiele jeszcze jest do zrobienia”
Prezydent głęboko wierzy i jest o to spokojny, że będzie to tylko pewien nowy początek państwa drogi także w poszukiwaniu prawdy i w pracach naukowych, a nie koniec.
Nauka jest dziedziną otwartą. Tak wiele jeszcze jest do zrobienia, że tytuł profesorski nie będzie z całą pewnością końcem tej długiej drogi, którą państwo szliście, ale pewnym nowym początkiem i otwarciem poszukiwań, bo nauka jest domeną tak bardzo otwartą i tak wiele jeszcze jest przecież do odkrycia
— zastrzegł prezydent, który podziękował także bliskim i rodzinom nominowanych.
Zdaję sobie bowiem sprawę z tego, że wielki wysiłek naukowy jest często wysiłkiem grupowym. Bez wsparcia najbliższych, rodziców, dzieci, przyjaciół, mężów, żon i tych wszystkich, którzy was otaczali przez te wszystkie lata pewnie byłoby trudniej
— przyznał Karol Nawrocki.
Nauka jako dziedzina uniwersalna
Jak mówił prezydent, „nauka jest też dziedziną uniwersalną”.
Mamy tego świadomość. Są pewne fundamenty i aspekty nauki, które przekraczają granice państwowe, bowiem poszukiwanie prawdy jest rzeczą uniwersalną dla świata akademickiego, naukowego na całym świecie. Odkrywanie prawdy o człowieczeństwie, często o organizmie, o przeszłości. Pewnym uniwersalizmem jest także dialog akademicki, otwartość, wolność badań, która łączy ludzi nauki z całego świata
— powiedział.
Zresztą ten dialog akademicki jest rzeczą, na którą częściej powinni spoglądać, myślę, politycy i uczyć się od świata akademickiego, jak można często krytycznie, a jednak kulturalnie ze sobą dyskutować. Ale są też aspekty nauki, które są głęboko wspólnotowe, narodowe, mówię to jako prezydent Polski, są ważne dla nas jako dla narodowej wspólnoty i dla budowania teraźniejszości i przyszłości Rzeczpospolitej, szczególnie w XXI wieku, kiedy widzimy, że cała geopolityka świata się zmienia, dochodzi do pewnych przełomów i technologicznych i przełomów w zakresie bezpieczeństwa i budowanie odporności narodu. Państwa wysiłek w tym aspekcie jest poza całą gamą cech uniwersalnych, także wysiłkiem dla naszej narodowej wspólnoty dla Rzeczpospolitej Polskiej
— podkreślił Karol Nawrocki.
Budowanie narodowej wspólnoty
Jak przypomniał, „zresztą już w najmądrzejszej księdze świata w Piśmie Świętym w mowie mądrości Salomona zapisano, że a ten, kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie, niezagrożony złem”.
To oczywiste, że trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć siłę intelektu, żeby budować przyszłość swoich wspólnot. A przecież nie można budować i nie można dotknąć ani stworzyć tego, czego się nie zna. Dlatego praca polskich naukowców ze wszystkich dziedzin jest tak ważna dla budowania naszej narodowej wspólnoty. Do tego, abyśmy osiągali kolejne etapy rozwoju technologicznego, ekonomicznego, rozwoju bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa także i dyplomatycznego, i geopolitycznego
— wskazał prezydent.
Za te wszystkie przełomy zazwyczaj odpowiadają przedstawiciele szeroko pojętych nauk ścisłych, także przedstawiciele nauk inżynieryjnych, technicznych czy nauk medycznych. Ale ten postęp świata XXI wieku jest też niestety nacechowany głębokimi zagrożeniami związanymi z tym postępem, często z odrywaniem pewnych fundamentów czy filarów naszej narodowej tożsamości, oderwania od literatury, czy zagrożeniami psychicznymi związanymi właśnie z technologicznym postępem, a zadbanie o to nie udałoby się bez przedstawicieli nauk humanistycznych, bez przedstawicieli nauk społecznych, bez sięgnięcia do naszego dziedzictwa kulturowego, do naszej literatury i do tego, co decyduje w istocie o naszej narodowej wspólnocie
— mówił Karol Nawrocki.
„Nauka jest waszym hobby”
Jak zaznaczył, „nauka jest waszym hobby, bo niemożliwe, abyście zajmowali się przez wiele lat tym, czego nie lubicie, co nie jest waszą pasją”.
To ani prezydent Polski, ani polski rząd, ani przedstawiciele polskich władz nie mogą myśleć o tym, że nauka to hobby. Nauka to przede wszystkim budowanie potencjału Rzeczpospolitej Polskiej. I z takiej perspektywy ja będę patrzył przez cały czas swojej prezydentury na polską naukę jako na wielki potencjał i ogromną inwestycję, a nie wydatek Rzeczpospolitej Polskiej
— podkreślił.
Do tego będę też zachęcał rządzących, aby nie szczędzili środków finansowych na polską naukę, bo jest to polska przyszłość, ale też zachowanie tego, co dla nas najważniejsze, czyli naszej narodowej tożsamości. Wiem, zorientowałem się, że dzisiaj największa część nominowanych to przedstawiciele świata medycznego. Cieszę się z tego, bo bezpieczeństwo zdrowotne jest jednym z filarów polskiego bezpieczeństwa narodowego
— wskazał prezydent.
