Tusk chwali się statystykami: "Vamos". Morawiecki wbija szpilkę: "Gonimy Hiszpanię także w poziomie bezrobocia"

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk chwalił się statystykami w sieci. / autor: Fratria
Donald Tusk chwalił się statystykami w sieci. / autor: Fratria

Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię w dochodzie na jednego mieszkańca. Jesteśmy już w europejskiej elicie gospodarczej i wygrywamy w niej z Hiszpanami. Vamos” - chwali się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Jego wpis wywołał lawinę komentarzy. „Czemu nie pochwalisz się tym, że za Twoich rządów gonimy Hiszpanię także w poziomie bezrobocia?” - pyta Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.

Z najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że Polska wyprzedziła Hiszpanię pod względem dochodu na mieszkańca liczonego według parytetu siły nabywczej (PPP).

Reakcja Tuska

Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Vamos!

— pisał, co w języku hiszpańskim oznacza: „naprzód”.

Hola, amigos! Wiecie, co to jest? To wykres z najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię w dochodzie na jednego mieszkańca. Jesteśmy już w europejskiej elicie gospodarczej i wygrywamy w niej z Hiszpanami. Vamos

— opowiadał. Do materiału podłożone muzykę z utworu… „Vamos a la playa” Loony.

A co z bezrobociem?

Wpis Tuska wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Hola amigo! Czemu nie pochwalisz się tym, że za Twoich rządów gonimy Hiszpanię także w poziomie bezrobocia?

— pytał Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.

Panie premierze, z najnowszego raportu GUS, tylko w styczniu tego roku przybyło ponad 46 tys. bezrobotnych i jest już ich ponad 934 tysiące. Od maja poprzedniego roku, bezrobocie wzrosło o 1 pp z 5% do 6% i niestety jak wszystko na to wskazuje już w marcu, będziemy mieli ponad 1 mln bezrobotnych. Jednocześnie Pana rząd zabrał ponad 1,6 mld zł z aktywnych form zwalczania bezrobocia, a środki na ten cel w urzędach pracy zmalały o ok. 50%. Może gwałtownie rosnącym bezrobociem, wreszcie się Pan zainteresuje

— zaproponował Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Panie Premierze, Polacy nie jedzą statystyk, tylko chleb, który jest coraz droższy przez Państwa politykę! Co z tego, że w tabelkach Excela dogoniliśmy Madryt, skoro przez unijny Zielony Ład i ceny energii Polaków zaraz nie będzie stać na ogrzanie domów? Chwalenie się „bogactwem” w momencie, gdy realna siła nabywcza topnieje w oczach, to szczyt bezczelności. Zamiast kręcić radosne filmiki, niech Pan zapyta polskich przedsiębiorców, jak im się żyje w „najbogatszym kraju regionu” przy rekordowym deficycie i unijnej pętli regulacyjnej

— zauważył Łukasz Rzepecki z Konfederacji.

Na wykresie imponująco prezentuje się boom w latach 2015-2024. Bardzo dobrze, że Premier potrafi docenić sukcesy poprzedników

— zadrwił Adrian Biernacki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Vamos Polska

— napisał Krzysztof Stanowski, przypominając swoje hasło z wyborów prezydenckich.

Vamos!

— szydził Patryk Spaliński, lider ruchu „Akcja Restart”, publikując dane, z których wynika, że Polska jest jednym z europejskich rekordzistów, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy mieszkają z rodzicami.

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto: Hiszpania 7508 zł, Polska 6136 zł. Chyba jednak nie dogoniliśmy

— wskazał Artur Hejne, analityk bezpieczeństwa i ochrony informacji.

Woła Pan „Vamos”, a potem wyzywa nas od „zakutych łbów”? My idziemy do przodu, ale bez Pana pogardy. Prawdziwa Polska nie potrzebuje lidera, który nienawidzi tych, których nie potrafi przekonać.

— zauważył Rafał Bonikowski, internauta.

Adrian Siwek/X

