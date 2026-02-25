Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na dzisiejszej konferencji prasowej uderzył w… prof. Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalistę, który jednoznacznie skrytykował program SAFE, zaznaczając, że polska konstytucja zabrania brania takiej pożyczki.
Prof. Ryszard Piotrowski wczoraj w Radiu VOX FM wskazywał, że polska konstytucja zabrania zaciągania pożyczki z programu SAFE.
Konstytucja tego zabrania. Dlaczego? To rozporządzenie, które ustanawia instrument na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy, powinno być wdrażane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego systemu warunkowości. A rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu warunkowości mówi, że o naszej armii, krótko mówiąc decydować będzie KE i Rada UE. Na to nie pozwala Konstytucja, ponieważ ona nie pozwala przekazać kompetencji w odniesieniu do sił zbrojnych
— podkreślił prof. Piotrowski.
Jeżeli Komisja Europejska ma taką władzę, że może nam pieniędzy nie dać, ale spłacać kredyt musimy, to może tak być, że w ten sposób poprzez uzależnienie finansowania od tego, czy wyborcy poprą kandydatów reprezentujących wartości Komisji, czy nie, ci kandydaci, którzy reprezentują wartości Komisji będą preferowani i to narusza zasadę równości wyborów. Komisja będzie mogła ingerować w wybory, a wtedy to nie będą wybory demokratyczne i nie będzie demokratycznej władzy
— zaalarmował.
Mamy art. 90 konstytucji, który mówi, że „Rzeczpospolita może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organu władzy państwowej w niektórych sprawach”. Pytanie, w których sprawach i to nam mówi Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu wyroku w sprawie K32/09 z 2010 roku, Trybunał dokonuje wykładni konstytucji. Mówi, że obowiązuje nas zasada zachowania suwerenności w procesie integracji europejskiej. Nie można przekazać kompetencji składających się na istotę suwerenności, a do tych kompetencji należy władza nad armią, siłami zapewniającymi bezpieczeństwo
— powiedział konstytucjonalista.
Atak na prof. Piotrowskiego
O tę sprawę na dzisiejszej konferencji prasowej zapytała Kosiniaka-Kamysza reporterka Telewizji wPolsce24 Dominika Celińska. Wicepremier i szef MON nie tylko odparł, że nie podziela obaw prof. Piotrowskiego, ale jeszcze przystąpił do ataku na konstytucjonalistę!
Nie. Uważam, że to, co powiedział pan profesor, jest bzdurą po prostu. Nie przeczytał, nie zapoznał się. Szanuję pana profesora, miałem okazję go obserwować od wielu lat, ale kompletnie mija się z prawdą. W tym wypadku to rząd polski, na wniosek Wojska Polskiego, przedłożył wniosek do Komisji Europejskiej. Żaden element sprzętu wojskowego nie został zakwestionowany i to nie Unia Europejska decyduje. Unia Europejska sprawdza zgodność z kryteriami rozporządzenia produkcji. 65 proc. w Europie, 35 proc. poza Europą w składowych sprzętu wojskowego oraz termin wykonalności do 2030 roku. To są te dwa podstawowe parametry weryfikowane. Nie warto powtarzać takich głupot
— stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, w szokujący sposób uderzając w autorytet prof. Piotrowskiego.
„Suwerenność nie jest zagrożona”
Szef MON starał się przekonywać, że przyjęcie pożyczki w ramach programu SAFE nie grozi suwerenności Polski
Suwerenność nie jest zagrożona, panie prezydencie. (…) Pod względem oczywiście wykorzystania środków z Unii Europejskiej
— zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wobec Polski nigdy w historii od momentu wejścia do Unii Europejskiej nie została zastosowana zasada rzetelności, podważenia rzetelności wykorzystania środków. To jest fundamentalna zasada, która przyświeca wszystkim umowom, ale umowom kredytowym ta zasada rzetelności wykorzystania środków, czy one są z Unii Europejskiej, czy są ze Stanów Zjednoczonych, czy Korei, też jest obecna. To nie jest rzecz innowacyjna
— dodał.
Możliwość przyjęcia SAFE przez rozporządzenie
Czy program SAFE mógłby zostać przyjęty w drodze rozporządzenia tak, by rządzący ominęli prezydenta?
Ta ustawa też pokazuje naszą otwartość na współpracę. Rozporządzenie daje możliwość przyjęcia programu SAFE bez ustawy. Ale wtedy rola parlamentu, również kontroli, rola pana prezydenta, byłaby zupełnie inna
— podkreślił szef MON.
