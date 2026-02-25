CBA zatrzymało prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta – potwierdziła PAP nielegalnie przejęta przez rząd Tuska Prokuratura Krajowa.
Potwierdzam, że ma to związek z tym śledztwem. W tamtej sprawie już 17 osób ma zarzuty
— powiedziała PAP prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego neo-Prokuratury Krajowej.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany przez CBA. „Podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego”
Nie wiadomo, kiedy dojdzie do przesłuchania
Postępowanie to prowadzi śląski wydział PK. Nie wiadomo na razie, kiedy rozpocznie się przesłuchanie prezydenta w katowickiej prokuraturze. W środę wczesnym popołudniem trwały przeszukania.
Możemy tylko potwierdzić obecność służb CBA w urzędzie, natomiast nie mamy żadnych informacji o żadnych zatrzymanych
— powiedziała PAP wczesnym popołudniem przedstawicielka Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy. Urząd na razie nie planuje wydania oświadczenia.
Zawieszenie w prawach członka Nowej Lewicy
Krzysztof Matyjaszczyk, związany najpierw z SLD, obecnie Nową Lewicą- jest prezydentem Częstochowy od 2010 r. W 2011 r. zasłynął zaskakującym pomysłem - opodatkowaniem pielgrzymów i turystów przybywających do tego miasta, m.in. do Sanktuarium na Jasnej Górze.
Prokuratura zastosowała wobec Matyjaszczyka kilka środków zapobiegawczych – poręczenie majątkowe w wysokości 250 tys. zł, zawieszenie w pełnieniu funkcji publicznych, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz przebywania w wyznaczonych miejscach, a także zakaz opuszczania kraju.
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk został zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy do czasu wyjaśnienia sprawy przez śledczych
— poinformował rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
W środę samorządowiec został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego.
O zatrzymaniu dziś rano prezydenta Częstochowy przez funkcjonariuszy CBA poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Do zatrzymania samorządowca doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.
Do sprawy odniósł się rzecznik Nowej Lewicy. Poinformował, że „decyzją przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego Krzysztof Matyjaszczyk zostaje zawieszony w prawach członka partii do czasu pełnego wyjaśnienia tej sprawy”.
Wyjaśnienie tej kwestii jest w interesie zarówno publicznym, jak i samej Lewicy
— powiedział Michnik dziennikarzom w Sejmie.
Jak podkreślił, członkowie Nowej Lewicy wstrzymują się z dalszymi komentarzami do czasu przedstawienia oficjalnych ustaleń przez śledczych.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
