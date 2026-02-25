TYLKO U NAS

Żaryn stawia kluczowe pytanie ws. tuneli na granicy! "Czy wiemy, kto przez nie zdążył przejść, zanim je namierzyliśmy?"

Stanisław Żaryn
Stanisław Żaryn / autor: Telewizja wPolsce24

Mamy do czynienia z ewidentną eskalacją ze strony Białorusi i Rosji. Tunele, które zostały pokazane przez Straż Graniczną, to już jest bardzo skomplikowana inżynieryjna budowla. […] Mam wrażenie, że polski rząd, zamiast wychwalać sam siebie i pławić się w propagandzie sukcesu, powinien przede wszystkim zastanowić się, czy wszystkie tunele żeśmy zidentyfikowali, czy jesteśmy w stanie sprawdzić, jak to było możliwe, że te tunele w ogóle zbudowano. I pytanie kluczowe jest takie, czy mamy świadomość, kto przez te tunele zdążył przejść, zanim je namierzyliśmy?” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.

Według doniesień brytyjskiego dziennika „The Telegraph” Rosja wysyła migrantów podziemnymi tunelami z Białorusi do Europy…

