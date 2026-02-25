WIDEO

Sejm potępi słowa Merza? Sachajko zaproponował projekt uchwały! "Dość niemieckiej bandyterki historycznej"; "Żądamy prawdy"

Jarosław Sachajko, przewodniczący koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia, podczas posiedzenia Sejmu zaproponował projekt uchwały „potępiający fałszowanie historii przez kanclerza Niemiec”. Chodzi o wypowiedź kanclerza Merza, z której wynikało, że w jego ocenie II wojna światowa rozpoczęła się od ataku Niemiec na ZSRR w 1941 roku.

Wojna na Ukrainie trwać będzie wkrótce już 4 lata. To dłużej niż II wojna światowa

— wypalił kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas swojego wystąpienia na kongresie CDU w Stuttgarcie, które miało miejsce 20 lutego. Jego słowa wywołały falę oburzenia w Polsce, ponieważ zawarta została w nich sugestia, że II wojna światowa w opinii Merza zaczęła się dopiero od ataku Niemiec na ZSRR w 1941 roku, a nie od agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku.

Dość niemieckiej bandyterki historycznej”

Słowa Merza nie spotkały się z jakąkolwiek reakcją ze strony rządu Donalda Tuska. Dziś Jarosław Sachajko, szef sejmowego koła Demokracja Bezpośrednia, zaproponował projekt uchwały potępiającej słowa Merza.

Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. W imieniu 6 milionów polskich ofiar składam wniosek o przerwę i rozszerzenie porządku obrad o uchwałę potępiającą fałszowanie historii przez kanclerza Niemiec

— powiedział z mównicy sejmowej Sachajko.

Dość niemieckiej bandyterki historycznej, wymazywania z historii mapy cierpienia narodu polskiego. Kanclerzu Niemiec, wojna zaczęła się w 1939, a nie w 1941. Wojna zaczęła się od bombardowania Wielunia, a nie w 1941 roku od ataku Niemiec na Rosję

— zaznaczył poseł.

Sprowadzanie największej hekatomby w dziejach do czteroletniego epizodu to nie jest niefortunny skrót myślowy. To potwarz rzucona w twarz każdemu Polakowi i deptanie grobów naszych przodków. Żądamy prawdy historycznej, a nie sowieckiej propagandy z ust lidera Niemiec. Mam nadzieję, że przynajmniej w tej sprawie większość rządząca zagłosuje „za”

— dodał Sachajko.

