Do 9 marca pozostało zaledwie 13 dni, a rząd Donalda Tuska wciąż nie złożył skargi do TSUE na decyzję UE o tymczasowym wdrożeniu umowy z krajami Mercosur, która stanowi poważne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Politycy PiS przygotowali specjalny wniosek, którego minister rolnictwa Stefan Krajewski nie przyjął. „Będziemy bronić polskiej wsi. Już jutro, na wniosek KP PiS, odbędzie się debata w sprawie odwołania ministra Krajewskiego” – podkreślił były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.
Mercosur - arcyszkodliwa umowa
Przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak podkreślił, że „przed chwilą poseł Zbigniew Kuźmiuk przedstawił ministrowi Krajewskiemu przygotowany wniosek do TSUE, aby zaskarżyć decyzję UE z 9 stycznia, wprowadzającą - na podstawie przepisów tymczasowych - umowę z krajami Mercosur”.
To arcyszkodliwa umowa dla polskiego rolnictwa, realizująca wyłącznie niemieckie interesy. Minister Krajewski nie przyjął tego wniosku, co oznacza, że nie chce złożyć zaskarżenia dotyczącego umowy z Mercosur
— zastrzegł Mariusz Błaszczak.
Z postępowania ministra Krajewskiego wysnuwamy wniosek, że zgadza się na zniszczenie polskiego rolnictwa. Będziemy bronić polskiej wsi. Już jutro, na wniosek KP PiS, odbędzie się debata w sprawie odwołania ministra Krajewskiego
— zaznaczył były minister obrony narodowej.
„To dramatyczna sytuacja”
Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz wskazał, że sytuacja jest dramatyczna.
Rządzący dążą do likwidacji polskiego rolnictwa. To jest dramat dla Polski i bezpieczeństwa Polski. Mamy świadomość, że zagrożenie wojny w sytuacji nieposiadania rolnictwa, doprowadza do katastrofy państwa
— powiedział polityk.
Działają przeciw społeczności rolniczej, ale też przeciwko całej Polsce. Konieczne jest przyjęcie przez Sejm decyzji, żeby rząd zablokował umowę z Mercosur. Musi być zablokowana możliwość przywożenia tej żywności. Takie decyzje podejmują także inne państwa. To absolutnie konieczne
— ocenił Antoni Macierewicz.
CZYTAJ TAKŻE: Maski opadły. Rząd Tuska poddał się ws. umowy UE-Mercosur. PiS alarmuje: MSZ wprost napisał, że skargi do TSUE nie będzie
Wymienić Stefana Krajewskiego
Poseł PiS Anna Gembicka przypomniała, że „minister Krajewski z mównicy sejmowej mówił o skuteczności”.
Wiecie, jaka jest jego skuteczność? Taka, że kiedy w grudniu wyszedł na konferencję, zapowiadał budowanie mniejszości blokującej i okazało się, że ograniczył się do oznaczenia tych przywódców na X
— podkreśliła.
Minister Krajewski być może jest skuteczny, ale tylko w ściganiu rolników, którzy z nim się nie zgadzają. Teraz potrzebujemy skuteczności i konsekwencji. Oni nie chcą zaskarżyć tej umowy, bo to by uderzało w niemieckie interesy. Apelujemy, żeby wymienić tego złego i szkodliwego dla polskiej wsi ministra
— wskazała Anna Gembicka.
„Wszyscy jesteśmy zagrożeni”
Poseł PiS Krzysztof Ciecióra zwrócił uwagę na fakt, że „wczoraj RMF nagłośnił, że polski rząd zataił informację, że został poinformowany o wprowadzeniu na rynek europejski wołowiny, która zawiera szkodliwe substancje”.
Okazuje się, że nie podjęli żadnej reakcji. Dopiero po nagłośnieniu tej sprawy, minister rolnictwa podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli mających na celu sprawdzenie tej żywności. To niepojęte. W tym momencie wszyscy jesteśmy zagrożeni
— zaznaczył polityk.
To skażone mięso z Brazylii będzie do nas docierać w tej, czy innej formie, bo nie jest możliwe, żeby to wszystko skontrolować. Dlatego zmuszenie ministra Krajewskiego do złożenia tej skargi jest w naszym interesie
— dodał Krzysztof Ciecióra.
CZYTAJ TEŻ: Polska już wcześniej wiedziała o skażonym mięsie z Brazylii? „Brak odpowiedzi dlaczego ‘pilne kontrole’ ogłoszono dopiero teraz”
„Do 9 marca zostało zaledwie 13 dni”
Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wskazał, że „dzisiaj minister Krajewski zaatakował nas, że przyczyniliśmy się do przyjęcia umowy z Mercosurem”.
To oczywiste kłamstwo. Dopóki rządziliśmy, ta umowa była zablokowana. Mieliśmy na poziomie UE mniejszość blokującą. Od momentu zmiany składu KE i powstania rządu Donalda Tuska, sprawy ruszyły. 9 stycznia Rada UE wydała zgodę na podpisanie umowy i tymczasowe jej stosowanie
— podkreślił polityk.
Do 9 marca zostało zaledwie 13 dni i jedynym realnym sposobem jest złożenie wniosku do TSUE o zaskarżenie tymczasowego charakteru umowy i jednocześnie wprowadzenie tzw. zabezpieczenia. Chcemy wyręczyć ministra, dlatego przygotowaliśmy ten wniosek. Donald Tusk spłaca zobowiązania wobec tych, którzy wspierali jego powrót do władzy. Jednym z tych zobowiązań jest zgoda na Mercosur
— zastrzegł Zbigniew Kuźmiuk.
X/oprac. Natalia Wierzbicka
