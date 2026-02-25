Kto drąży tunele pod granicą Polski? "The Telegraph" podaje trop i wskazuje na nową metodę prowadzenia wojny hybrydowej

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Rosja wysyła migrantów podziemnymi tunelami z Białorusi do Europy w ramach swojej wojny hybrydowej z Zachodem” poinformował brytyjski dziennik „The Telegraph”. Białoruś ma rekrutować „tajemniczych specjalistów” do projektowania przejść pozwalających się dostać m.in. do Polski.

Polska zasugerowała, że Białoruś zdecydowała się na zatrudnienie tajemniczych specjalistów, ponieważ poszukiwała nowych i bardziej pomysłowych metod przemycania migrantów przez granicę

— zaznaczył „The Telegraph”. Możliwe, że to osoby z Bliskiego Wschodu, które nabyły doświadczenie podczas walk m.in. w Strefie Gazy.

Brytyjski dziennik zauważył, iż największy z przygotowanych tuneli miał ponad 60 metrów (50 metrów po stronie białoruskiej i 10 po stronie polskiej) i był wysoki na 1,5 metra - odkryto go w połowie grudnia blisko wsi Narewka. Tę drogę wykorzystało 180 nielegalnych imigrantów, a większość z nich została zatrzymana.

Kto mógł zbudować tunele?

Zdaniem ekspertów wojskowych, tego typu tunele - jeżeli chodzi o grupy bliskowschodnie - potrafią budować tylko Hamas, Islamski Dżihad, Hezbollah, niektóre frakcje w Kurdystanie oraz najpewniej Państwo Islamskie.

tkwl/telegraph.co.uk

