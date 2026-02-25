„Polityka” w najnowszym numerze przedstawiła na okładce pierwszą damę Martę Nawrocką oraz Urszulę Brzezińską-Hołownię jako przykłady „wcześniejszych emerytów” mundurowych. W rozmowie z dziennikarzami odniósł się do tego Szymon Hołownia, który stanął nie tylko w obronie własnej żony, ale również - Marty Nawrockiej. „Nas bijcie, ile chcecie – oczywiście zgodnie z zasadami, na które powinniśmy się umówić, ale naszych bliskich zostawcie w spokoju” - podkreślił.
W rozmowie z dziennikarzami na korytarzu sejmowym Szymon Hołownia odpowiedział na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło m.in. ataków medialnych nie tylko na samego byłego marszałka Sejmu, ale nawet na jego żonę, która niedawno odeszła z czynnej służby wojskowej. Na okładce „Polityki” Urszula Brzezińska-Hołownia i pierwsza dama Marta Nawrocka są przedstawione jako przykłady „wcześniejszych emerytów” mundurowych.
Hołownia: Agatę Dudę krytykowano, bo „nic nie mówi”. Martę Nawrocką - bo mówi
Dzisiejszy materiał „Polityki” to skrajnie obrzydliwa zagrywka. Żony polityków, niezależnie, co sądzimy o tych politykach, nie wybrały sobie takiego zajęcia i to nie jest ich wina. Pamiętam swoje rozmowy z prezydentem Dudą czy innymi politykami i od samego początku, z kim bym nie rozmawiał, z lewej czy z prawej i wszyscy mamy bardzo jasną ocenę: żon nie ruszamy, dzieci nie ruszamy
— podkreślił Szymon Hołownia.
Moja żona nie siedziała za biurkiem, pełniła dyżury bojowe. To oznaczało wielokrotne nieobecności w domu, konfrontację z obcymi statkami powietrznymi, które naruszały naszą przestrzeń powietrzną. Córki pytały, kiedy kładłem je spać: „Mama wróci?”. Moja żona przeszła na emeryturę z jednej prostej motywacji: chciała spędzić czas z córkami, które są małe i potrzebują jej obecności. Ula była wzorowym żołnierzem, przebiła szklane sufity i nieprawdopodobne, ile wysiłku w to włożyła. O tym, że ma w sobie odpowiedzialność za państwo, dowodzi fakt, że po przejściu na emeryturę zgłosiła się do aktywnej rezerwy. Jeśli ktoś wyzywa żołnierza przechodzącego na emeryturę wypracowaną, zasłużoną w boju, od jakichś - w domyśle -„chciwych emerytów”, to mi się to w głowie nie mieści
— wskazał.
Były marszałek zwrócił uwagę również na atak na pierwszą damę.
To, co zrobiono Marcie Nawrockiej, jest w mojej ocenie po prostu echem tego, że odważyła się zabrać głos i powiedzieć to, co myśli. Agata Duda była krytykowana za to, że „nic nie mówi”, a teraz Marta Nawrocka za to, że mówi. Nie muszę zgadzać się z jej poglądami, ale doceniam to, bo wiem, ile ją to kosztowało, że zabrała głos w ważnych sprawach, nie chowała się. Wyszła z otwartą przyłbicą i o tym mówiła. Atakowanie Marty Nawrockiej za przejście na emeryturę z KAS-u… Co miała robić, skoro praca pierwszej damy nie jest wynagradzana? Musiała zamknąć tamten etap swojej pracy, przejść dalej. Ja też jej po ludzku współczuję, że ten magiel, ten brud zaczyna jej dotykać
— powiedział.
„Wiem, że oni mnie po prostu nienawidzą”
Rozumiem, że część KO, skupiona wokół Romana Giertycha, Silnych Razem itd., że oni mnie po prostu nienawidzą. Ale od żon wara. Nasze rodziny to są ludzie, którzy mają prawo do własnego życia
— podkreślił Szymon Hołownia.
A jeśli ktoś schyla się tak nisko, że aby uderzyć w polityka, bije w jego bliskich, to mam ochotę powiedzieć - chociaż jestem chrześcijaninem, to tutaj sięgnę raczej po repertuar buddyjski – „karma wraca”. Tą nienawiścią, żółcią, agresją w stosunku do naszych bliskich, udławicie się kiedyś. To zwróci się przeciwko wam. Nie róbcie naszym bliskim więcej żadnej krzywdy, bo na to nie zasłużyli. Nie dawajcie ich na okładki, nie poniżajcie
— apelował.
Nas bijcie, ile chcecie – oczywiście zgodnie z zasadami, na które powinniśmy się umówić, ale naszych bliskich zostawcie w spokoju
— podsumował tę wypowiedź.
Były marszałek Szymon Hołownia ostro skrytykował okładkę tygodnika „Polityka”, która uderza w jego żonę Urszulę Brzezińską-Hołownię oraz pierwszą damę Martę Nawrocka. Stanął w obronie obu, podkreślając, że rodziny polityków nie powinny być celem ataków. Zaapelował, by spory polityczne toczyć bez wciągania w nie bliskich.
