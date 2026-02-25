„Art.131 konstytucji wskazuje, że w razie niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej władzę przejmuje marszałek. I tymczasem osoba, która nie daje gwarancji bezpieczeństwa państwa, ma przejąć stery władzy. Jest to szalenie niebezpieczne i domagamy się konsekwentnie wypełnienia ankiety bezpieczeństwa albo dymisji” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Warchoł, poseł PiS i były minister sprawiedliwości.
Planowane na 5 marca odsłonięcie tablicy poświęconej Róży Luksemburg w Zamościu (Lubelskie) jest sprzeczne z zakazem propagowania komunizmu – ocenił Instytut Pamięci Narodowej. Według władz Zamościa zakaz nie obejmuje postaci Luksemburg, a tablica jej nie gloryfikuje, tylko ma charakter informacyjny.
…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754043-warchol-o-czarzastym-albo-ankieta-bezpieczenstwa-albo-dymisja