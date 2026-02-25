TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Marcin Warchoł o Czarzastym: Konsekwentnie domagamy się wypełnienia ankiety bezpieczeństwa albo dymisji

Art.131 konstytucji wskazuje, że w razie niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej władzę przejmuje marszałek. I tymczasem osoba, która nie daje gwarancji bezpieczeństwa państwa, ma przejąć stery władzy. Jest to szalenie niebezpieczne i domagamy się konsekwentnie wypełnienia ankiety bezpieczeństwa albo dymisji” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Warchoł, poseł PiS i były minister sprawiedliwości.

