Karani za obronę granic. Stanowcza reakcja prezydenta Nawrockiego! "Nie będę tolerował nielegalnych działań prokuratorów wobec żołnierzy"

Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak

Prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy dowódców wojskowych na warszawskiej Cytadeli, wyraził swoją stanowczą niezgodę na ściganie przez prokuraturę żołnierzy i obrońców granic za to, że wykonują swoje zadania. „Chcę jasno powiedzieć jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, że nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na takie traktowanie żołnierzy” - wskazał, zwracając się do wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Nie będę w żaden sposób tolerował nielegalnych działań prokuratorów wobec żołnierzy Wojska Polskiego” - zaznaczył.

Koalicja rządząca w ostatnim czasie kreowała się na obrońców polskiego munduru, jednak w praktyce wypada to nieco niewiarygodnie. Co więcej, nie chodzi wcale o wydarzenia z 2021 r., kiedy to ówczesna opozycja, aktywiści czy celebryci atakowali żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej za ochronę granicy polsko-białoruskiej. Chodzi także o karanie żołnierzy i funkcjonariuszy za to, że wykonują obowiązki. Wciąż działa jeszcze specjalnie powołany jeszcze za czasów poprzedniego szefa MS Adama Bodnara zespół prokuratorów i od czasu do czasu słyszymy o kolejnych przypadkach żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy SG ukaranych za to, że czuwali nad bezpieczeństwem Polski.

Nie ma mojej zgody na ściganie żołnierzy”

O to, w jaki sposób - mimo deklaracji koalicji 13 grudnia - traktowani są dziś oficerowie i funkcjonariusze broniący granic Polski, przypomniał prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy dowódców wojskowych na warszawskiej Cytadeli, w obecności m.in. wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Muszę zapytać pana ministra obrony narodowej, kiedy wreszcie zlikwidowany zostanie zespół prokuratorów powołany w istocie do ścigania obrońców polskich granic. Dlaczego - mimo wydanego zgodnie z prawem przez zastępcę Prokuratora Generalnego do spraw wojskowych, polecenia wycofania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego wobec niewinnego oficera Wojska Polskiego, polecenie to nie zostało wykonane i prokuratura chce stwierdzenia jego winy?

— pytał prezydent.

Chcę jasno powiedzieć jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, mniej jako do ministra obrony narodowej, bardziej do wicepremiera rządu polskiego, że nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na takie traktowanie obrońców granic i polskich żołnierzy. Na ściganie polskich żołnierzy za to, że chronią Polki i Polaków. Chciałbym, żeby ta deklaracja wybrzmiała dzisiaj, drodzy państwo, publicznie

— zaznaczył.

Szczególnie, że odnotowałem przypadki zatrzymywania żołnierzy za realizację zadań operacyjnych oraz ścigania przez prokuraturę za prawidłowe wykonywanie powierzonych misji

— podkreślił Karol Nawrocki.

Niewystarczające mechanizmy pomocowe

Obrona granicy, ochrona Polek, ochrona Polaków, nie jest przekroczeniem uprawnień. Wiem, że żołnierze Wojska Polskiego w sposób profesjonalny, zgodny z przepisami prawa, zasadami etyki, posługują się bronią w sposób możliwie bezpieczny. Nie będę w żaden sposób tolerował nielegalnych działań prokuratorów wobec żołnierzy Wojska Polskiego

— wskazał Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

Dotychczasowe mechanizmy ochronne i pomocowe uważam za niewystarczające i oczekuję pilnych działań ze strony pana ministra, ze strony polskiego rządu, tak, by zapewnić bezpieczeństwo prawne żołnierzom i ich rodzinom

— podsumował Nawrocki.

Podsumowanie

Prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy dowódców na warszawskiej Cytadeli stanowczo sprzeciwił się ściganiu żołnierzy za wykonywanie obowiązków związanych z obroną granic. Podkreślił, że jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych nie zgadza się na działania prokuratury wobec wojskowych i wezwał wicepremiera oraz szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza do likwidacji zespołu prokuratorów zajmujących się takimi sprawami. Nawrocki ocenił, że obecne mechanizmy wsparcia prawnego dla żołnierzy są niewystarczające i zaapelował o pilne działania rządu w celu zapewnienia im bezpieczeństwa prawnego.

Joanna Jaszczuk

