autor: Fratria
autor: Fratria

Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku o uchylenie immunitetu członka Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Macieja Nawackiego. Chodziło o sprawę przedarcia dokumentów podczas zebrania sędziów w 2020 r.

Sędzia Marek Siwek w uzasadnieniu decyzji zaznaczył, że samo zachowanie Nawackiego – „ostentacyjne i negatywne” – „nie było zachowaniem, jakie przystoi sędziemu”.

Ale tylko w wymiarze etycznym może być ono rozważane

— dodał.

Sędzia Nawacki zadowolony z decyzji SN

Sędzia Nawacki wyraził satysfakcję z zapadłej decyzji.

Może inaczej bym zrobił. Wziąłbym kosz na śmieci, zgniótł i wrzucił do śmieci

— odpowiedział dziennikarzom na pytanie, czy jeszcze raz zrobiłby tak samo.

Stanowisko obrońcy sędziego

Na platformie X do uchwały SN odniósł się sędzia Adam Jaworski, wiceprezes stowarzyszenia Sędziowie RP, broniący sędziego Nawackiego.

W podjętej dzisiaj uchwale SN nie uwzględnił wniosku PK o uchylenie immunitetu sędziemu Maciejowi Nawackiemu w sprawie, w której miałem zaszczyt być obrońcą. Sąd Najwyższy podkreślił, że wniosek sędziów SR w Olsztynie o rozszerzenie porządku obrad dotyczył kwestii, do których nie miało ono kompetencji. Zebranie sędziów nie może wypowiadać się w sprawach personalnych. Co do zarzutu z art. 276 kk SN wskszał na znikomą szkodliwość czynu

— podkreślił sędzia Jaworski.

SN nie podzielił jednak argumentów obrony i Rzecznika Dyscyplinarnego o nienależytym umocowaniu prokuratora-Naczelnika WSW PK, powołując się na zasadę jednolitości prokuratury

— dodał.

Uchwała jest jednoznacznie korzystna dla Sędziego Macieja Nawackiego. Po przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia uchwały rozważymy jednak wniesienie zażalenia w zakresie podstawy prawnej orzeczenia

— przekazał.

Z kolei sędzia Nawacki na platformie X podziękował wspierającym go sędziom.

Wielkie dzięki Adamowi Jaworskiemu, mojemu obrońcy, i rzecznikom Przemysławowi Radzikowi, Michałowi Lasocie i Piotrowi Schabowi, którzy występowali w obronie prawa i wszystkim prawym, którzy wspierali. Prokuratura reżimu 13 XII poległa w Sądzie Najwyższym. Dalej walczymy

— napisał na X Maciej Nawacki.

Czego dotyczył wniosek o uchylenie immunitetu?

Wniosek o uchylenie immunitetu członka KRS i olsztyńskiego sędziego Macieja Nawackiego trafił do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w grudniu 2024 r. Prokuratura informowała, że jego podstawą, są „ustalenia śledztwa wszczętego w sprawie przekroczenia uprawnień (…) poprzez uszkodzenie w trakcie Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie dokumentów, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać”.

Wniosek dotyczył sprawy zebrania sędziów olsztyńskiego sądu z 7 lutego 2020 r., podczas którego apelowano m.in. do ówczesnego prezesa sądu Macieja Nawackiego o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach przez ówczesną Izbę Dyscyplinarną SN w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Podczas tamtego zebrania 31 sędziów złożyło wniosek, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad trzema projektami uchwał. Do głosowania nad przyjęciem uchwał jednak nie doszło; prezes Nawacki przedarł dokumenty i zamknął obrady. Nawacki ocenił, że wszystkie trzy projekty wykraczały poza kompetencje zebrania.

Sędzia SN przyznał rację Nawackiemu

Sędzia Siwek przyznał w uzasadnieniu decyzji, że „samorząd sędziowski na poziomie zebrania sędziów sądu rejonowego nie mógł realizować zadania w postaci dowolnie ukształtowanych uchwał”.

Jasne jest, że jeśli uwzględnić treść tych proponowanych uchwał, żadna z nich nie dotyczyła kompetencji zebrania sędziów wymienionych w prawie

— wskazał sędzia.

Uchwała SN nieuwzględniająca wniosku o uchylenie immunitetu jest nieprawomocna.

