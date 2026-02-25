Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku o uchylenie immunitetu członka Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Macieja Nawackiego. Chodziło o sprawę przedarcia dokumentów podczas zebrania sędziów w 2020 r.
Sędzia Marek Siwek w uzasadnieniu decyzji zaznaczył, że samo zachowanie Nawackiego – „ostentacyjne i negatywne” – „nie było zachowaniem, jakie przystoi sędziemu”.
Ale tylko w wymiarze etycznym może być ono rozważane
— dodał.
Sędzia Nawacki zadowolony z decyzji SN
Sędzia Nawacki wyraził satysfakcję z zapadłej decyzji.
Może inaczej bym zrobił. Wziąłbym kosz na śmieci, zgniótł i wrzucił do śmieci
— odpowiedział dziennikarzom na pytanie, czy jeszcze raz zrobiłby tak samo.
Stanowisko obrońcy sędziego
Na platformie X do uchwały SN odniósł się sędzia Adam Jaworski, wiceprezes stowarzyszenia Sędziowie RP, broniący sędziego Nawackiego.
W podjętej dzisiaj uchwale SN nie uwzględnił wniosku PK o uchylenie immunitetu sędziemu Maciejowi Nawackiemu w sprawie, w której miałem zaszczyt być obrońcą. Sąd Najwyższy podkreślił, że wniosek sędziów SR w Olsztynie o rozszerzenie porządku obrad dotyczył kwestii, do których nie miało ono kompetencji. Zebranie sędziów nie może wypowiadać się w sprawach personalnych. Co do zarzutu z art. 276 kk SN wskszał na znikomą szkodliwość czynu
— podkreślił sędzia Jaworski.
SN nie podzielił jednak argumentów obrony i Rzecznika Dyscyplinarnego o nienależytym umocowaniu prokuratora-Naczelnika WSW PK, powołując się na zasadę jednolitości prokuratury
— dodał.
Uchwała jest jednoznacznie korzystna dla Sędziego Macieja Nawackiego. Po przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia uchwały rozważymy jednak wniesienie zażalenia w zakresie podstawy prawnej orzeczenia
— przekazał.
Z kolei sędzia Nawacki na platformie X podziękował wspierającym go sędziom.
Wielkie dzięki Adamowi Jaworskiemu, mojemu obrońcy, i rzecznikom Przemysławowi Radzikowi, Michałowi Lasocie i Piotrowi Schabowi, którzy występowali w obronie prawa i wszystkim prawym, którzy wspierali. Prokuratura reżimu 13 XII poległa w Sądzie Najwyższym. Dalej walczymy
— napisał na X Maciej Nawacki.
Czego dotyczył wniosek o uchylenie immunitetu?
Wniosek o uchylenie immunitetu członka KRS i olsztyńskiego sędziego Macieja Nawackiego trafił do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w grudniu 2024 r. Prokuratura informowała, że jego podstawą, są „ustalenia śledztwa wszczętego w sprawie przekroczenia uprawnień (…) poprzez uszkodzenie w trakcie Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie dokumentów, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać”.
Wniosek dotyczył sprawy zebrania sędziów olsztyńskiego sądu z 7 lutego 2020 r., podczas którego apelowano m.in. do ówczesnego prezesa sądu Macieja Nawackiego o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach przez ówczesną Izbę Dyscyplinarną SN w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Podczas tamtego zebrania 31 sędziów złożyło wniosek, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad trzema projektami uchwał. Do głosowania nad przyjęciem uchwał jednak nie doszło; prezes Nawacki przedarł dokumenty i zamknął obrady. Nawacki ocenił, że wszystkie trzy projekty wykraczały poza kompetencje zebrania.
Sędzia SN przyznał rację Nawackiemu
Sędzia Siwek przyznał w uzasadnieniu decyzji, że „samorząd sędziowski na poziomie zebrania sędziów sądu rejonowego nie mógł realizować zadania w postaci dowolnie ukształtowanych uchwał”.
Jasne jest, że jeśli uwzględnić treść tych proponowanych uchwał, żadna z nich nie dotyczyła kompetencji zebrania sędziów wymienionych w prawie
— wskazał sędzia.
Uchwała SN nieuwzględniająca wniosku o uchylenie immunitetu jest nieprawomocna.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. „Sędzia, który zatrzymał anarchię”. Dr Nawacki w nowym numerze „Sieci” wyjaśnia dlaczego podarł projekt uchwały
— Zemsta. Bodnarowcy ścigają sędziego Nawackiego za podarcie kartki papieru. Wraca sprawa zawieszenia sędziego Juszczyszyna
tkwl/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754035-sukces-sedziego-nawackiego-sn-nie-uchylil-mu-immunitetu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.