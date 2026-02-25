TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Tumanowicz: SAFE to jest chwilówka od pożyczkodawcy, który już wykazał się ingerencją w politykę wewnętrzną Polski

Witold Tumanowicz / autor: Telewizja wPolsce24
Witold Tumanowicz / autor: Telewizja wPolsce24

Będziemy analizować te poprawki. Natomiast co do całości projektu SAFE jesteśmy bardzo krytyczni. Liczymy na to, że pan prezydent zawetuje tę szkodliwą i niebezpieczną ustawę. To jest chwilówka i to jeszcze od pożyczkodawcy, który już w przeszłości wykazał się daleko idącą ingerencją w politykę wewnętrzną Polski” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

Po tym, jak Włodzimierz Czarzasty poinformował, że prezydencki projekt dotyczący KRS zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Weneckiej, Witold Tumanowicz z Konfederacji zakpił i przekazał, że „decyzję marszałka kieruje do opinii jego mamy”. Na antenie Telewizji wPolsce24 zdradził, jaka jest ta opinia.

Mama powiedziała, że akurat nie będzie wydawać żadnej tego typu opinii, ale i tak jest…

