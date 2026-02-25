„Polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny, jako dla prezydenta Polski” – powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej kierownictwa resortu obrony narodowej oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. musimy więc mieć pewność, że środki z programu SAFE nie będą wstrzymane czy zawieszone - dodał, podkreślając, że zasadne jest ujawnienie listy 139 projektów przewidzianych do realizacji w ramach tego programu.
Prezydent Karol Nawrocki zwracał uwagę na kwestię potrzeby rozwój Sił Zbrojnych RP, w tym na sprawę użycia nowoczesnych rozwiązań.
Jako zwierzchnik sił zbrojnych krytycznie dzisiaj oceniam i wymagam więcej w obszarze implementacji nowoczesnych rozwiązań, sztucznej inteligencji, przełomowych technologii w domenie cyber i kosmicznej oraz w systemach dowodzenia, rozpoznania i rażenia, a także systemach bezzałogowych. W moim uznaniu proces ten musi zostać urealniony, zyskać wymiar praktyczny, zostać przyspieszony, tak by zapewnić zdolność do prowadzenia operacji odstraszania we wszystkich domenach operacyjnych
– mówił prezydent.
Pożyczka SAFE
Następnie poruszył kwestię kontrowersyjnej pożyczki SAFE.
Musimy powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że stabilne finansowanie sił zbrojnych nie jest możliwe bez stabilnego budżetu państwa. Tak, polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny, jako dla prezydenta Polski. Na ile program SAFE daje nam możliwość swobodnego wydawania pieniędzy w kontekście zasady warunkowości. Podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone. Pewność to bezpieczeństwo, niepewność to niebezpieczeństwo. Wszyscy pamiętamy, że w przypadku KPO ta zasada stała się przyczyną dużych konfliktów i napięć między Unią Europejską a Polską i ta sama zasada zastosowanie dla SAFE. To wynika z zapisów dokumentów wykonawczych Unii Europejskiej z jej rozporządzenia z maja 2025 roku. Nie jesteśmy w stanie tego ryzyka usunąć żadną preambułą czy innym aktem zbiorowej deklaracji Sejmu czy Senatu
– powiedział Karol Nawrocki.
Następnie zwrócił się do Donalda Tuska i ministrów jego rządu oraz oficerów Wojska Polskiego.
Tu, panie premierze, państwo ministrowie, drodzy oficerowie, drodzy państwo, tu potrzebna jest chłodna ocena, spokój, uczciwa debata, a nie polityczny zgiełk, którego niestety Polska stała się dzisiaj częścią. To olbrzymi dług, który będzie spłacany przez państwo polskie przez dziesięciolecia. Dlatego Polacy mają prawo wiedzieć, jaki będzie prawdziwy koszt zaciągniętego zobowiązania oraz na jakich warunkach będzie one udzielane
– stwierdził prezydent.
wPolityce.pl/wPolsce24/Tomasz Karpowicz
