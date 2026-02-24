„Zakładam, że na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu będzie procedowana uchwała wyjaśniająca, w jaki sposób kluby koalicji rządowej chcą podejść do sprawy wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa” - przekazał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Projekt uchwały skomentował w mediach społecznościowych Paweł Jabłoński, poseł Prawa i sprawiedliwości. „Zgodnie z oczekiwaniami. Uchwała w tym kształcie jest NIEZGODNA z art. 104 ust. 1 Konstytucji – w zakresie w jakim Sejm miałby być związany jakimikolwiek instrukcjami z zewnątrz” - wskazał.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o KRS i powiązanej z nią noweli Kodeksu wyborczego. Zmiany w ustawie zakładały wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów, a nie – tak jak na mocy obecnych przepisów - przez Sejm.
„Plan B”
Weto prezydenta nie powstrzymało zakusów 13 koalicji grudnia, która teraz, aby osiągnąć swój cel, planuje, jak w wielu innych sprawach, kolejny raz obchodzić prawo. Szef MS Waldemar Żurek powiedział PAP po ogłoszeniu prezydenckiego weta, że „nie ustąpi w doprowadzaniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom”.
Mamy plan B i będziemy go realizować
— oświadczył.
Szef MS wyjaśniał, że ten „plan B” miałby m.in. polegać na tym, że sędziowie spotykając się na oddolnych zgromadzeniach we wszystkich sądach wybraliby spośród siebie 15 osób, które zostałyby formalnie zgłoszone do KRS.
A większość demokratyczna w parlamencie uszanowałaby ten wybór
— mówił Żurek. O możliwości takiej procedury wcześniej informowało m.in. prorządowe sędziowskie stowarzyszenie „Iustitia”.
Co zrobi Sejm?
Berek był pytany w Polsat News, czy zgodnie z tzw. planem B to sędziowie dokonają wyboru sędziów do KRS, a potem Sejm zaakceptuje te osoby. Szef KSRM podkreślił, że w tej chwili nadal obowiązuje ustawa o KRS przygotowana przez PiS.
Więc my musimy tej ustawy użyć
— zaznaczył.
Po pierwsze będzie w pełni przestrzegana litera tej ustawy, która obowiązuje (…). Jeżeli środowisko sędziowskie będzie dobrze zmobilizowane, żeby przedstawić rzeczywistą skalę poparcia swoich kandydatów, to Sejm z całą pewnością weźmie to pod uwagę
— powiedział Berek.
Zaznaczył, że może to powiedzieć w imieniu klubów, które tworzą zaplecze rządu, w imieniu klubów koalicji 15 października.
Te rekomendacje (na członków KRS) będą brane pod uwagę, tu nie ma żadnego automatyzmu, Sejm jest autonomiczny w swoim rozstrzygnięciu
— zapewnił szef KSRM.
Myślę, że wkrótce to się wyjaśni. Zakładam, że na tym posiedzeniu będzie procedowana uchwała Sejmu, która będzie wyjaśniała, w jaki sposób kluby koalicji 15 października chcą podejść do wyboru sędziów do KRS
— powiedział Berek.
Projekt niezgodny z konstytucją
Projekt uchwały, który został już oficjalnie opublikowany, skomentował w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński.
Zgodnie z oczekiwaniami. Uchwała w tym kształcie jest NIEZGODNA z art. 104 ust. 1 Konstytucji – w zakresie w jakim Sejm miałby być związany jakimikolwiek instrukcjami z zewnątrz
— wskazał.
Projekt jest też NIEZGODNY z art. 7 Konstytucji – stanowiącym, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nie ma bowiem żadnego przepisu prawa, który dawałby obecnie podstawę do organizowania „wyborów” przez prezesów sądów, zgromadzenia ogólne, Iustitię czy inne grupy sędziów. W obecnym stanie prawnym może to robić tylko Sejm. (ale i tak pewnie przepchną to w głosowaniu)
— zaznaczył.
