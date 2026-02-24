Założyciel Amber Gold otrzyma... odszkodowanie. Powód? Rząd przyznał przed trybunałem rację jego żądaniom

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że zastosowanie w 2016 roku specjalnych środków wobec byłego szefa Amber Gold Marcina S.-P. w czasie jego pobytu w areszcie naruszyło jego prawa. Do rzekomego „naruszenia prawa” doszło podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Obecny polski rząd przyznał mu rację przed trybunałem i zaproponował zapłatę zadośćuczynienia w wysokości 16 tysięcy euro.

Jak donosi portal Trójmiasto.pl, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał skandaliczną decyzję ws. skargi Marcina S.-P., twórcy Amber Gold przeciwko Polsce ws. „zarzutu naruszenia art. 3, art. 8 oraz art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w kontekście zastosowania specjalnych środków nadzoru podczas aresztowania skarżącego”.

Sprawa dotyczy zastosowania w 2016 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości specjalnego środku nadzoru wobec twórcy Amber Gold. Wprowadzono wówczas nadzór jego celi poprzez stałą obecność funkcjonariusza służby więziennej.

Według trybunału taki środek nie posiadał podstawy prawnej i stanowił naruszenie jego praw, w szczególności prawa do prywatności i intymności.

Decyzja ta brzmi kuriozalnie zwłaszcza w kontekście tego, że mieliśmy do czynienia z człowiekiem stojący za piramidą finansową, w której oszukanych zostało około 19 tysięcy Polaków na łączną kwotę ponad 851 milionów złotych. Sprawa ta miała także wymiar polityczny z uwagi na zaniedbania rządów PO-PSL związane z aferą, a także sprawę OLT Express i Michała Tuska, syna Donalda Tuska.

Działania rządu

Co jeszcze bardziej kuriozalne, jak przekazał portal Trójmiasto.pl obecny polski rząd złożył jednostronną deklarację, w której przyznał, że doszło do naruszenia praw Marcina P. i zaproponował odszkodowanie do byłego szefa Amber Gold w wysokości 16 tysięcy euro.

Michał S-P. zaakceptował te warunki.

Adrian Siwek/Trojmiasto.pl

