Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754007-zamosc-chce-uczcic-roze-luksemburg-mocna-reakcja-ipn

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.