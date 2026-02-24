Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Małgorzata Gromadzka w rozmowie z RMF FM próbowała przekonywać Polaków, że jej resort prowadzi kontrolę ws. importowanej wołowiny z państw Mercosur, ale teraz… będzie to robił jeszcze lepiej.
Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA) wykrył w importowanej do Europy wołowinie z Brazylii (a więc jednego z krajów Mercosur) estradiol - hormon zakazany w UE.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło kontrole wołowiny importowanej z Brazylii w związku z doniesieniami o wykryciu w tym mięsie sprowadzanym do UE hormonu wzrostu
— przekazała 23 lutego wiceminister resortu rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
W styczniu państwa Unii Europejskiej zgodziły się na negocjowaną od ponad dwóch dekad umowę z południowoamerykańskim blokiem Mercosur; wśród krajów głosujących przeciwko porozumieniu była Polska.
Porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem wprowadza preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.
CZYTAJ TAKŻE: Pierwsze owoce uporu KE? Tony skażonej wołowiny z Mercosur trafiły do Europy! Mięso zawierało zakazany w UE hormon
Tłumaczenia wiceminister
Wiceminister Gromadzka została zapytana przez RMF FM, co ministerstwo robiło ws. wołowiny przez ostatnie trzy miesiące. Przekonywała ona, że kontrole „zawsze były realizowane”, ale „teraz będą zintensyfikowane”. Zapewniała, że jej zapowiedź „pilnych kontroli” miała na celu… uspokojenie społeczeństwa.
Zawsze były pilne, ale teraz, w związku, z tym że informacja nabrała szerokiego spektrum - jeszcze bardziej je zintensyfikujemy
— wskazała.
Według ustaleń RMF FM „pilne działania” mają być jednak po prostu… próbą reakcji na działania opozycji, która zwraca uwagę na to, że w związku z importem z Mercosur dzieje się dokładnie to, czego wszyscy się spodziewali.
Adrian Siwek/RMF FM/Mercosur
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754004-pilne-kontrole-wolowiny-z-mercosur-wiceminister-sie-tlumaczy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.