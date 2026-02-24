Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” wydało stanowisko „w sprawie działań władzy politycznej w Polsce, zmierzających do zniweczenia demokratycznego wyboru sędziowskiego korpusu Krajowej Rady Sądownictwa”.
Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski zamieściło w mediach społecznościowych stanowisko dotyczące działań rządzących związanych z Krajową Radą Sądownictwa.
Koalicja 13 grudnia, Waldemar Żurek chcą Państwu ukraść demokratyczny wpływ na władzę sądowniczą: prosimy zapoznać się z naszą reakcją na plany zamachu na Krajową Radę Sądownictwa
— przekazało stowarzyszenie w mediach społecznościowych.
Poniżej prezentujemy pełną treść stanowiska:
Szanowni Państwo, w tych dniach trwają wybory sędziowskiego korpusu Krajowej Rady Sądownictwa. Na jego obsadę macie Państwo – jako Suweren: Naród – realny wpływ poprzez możliwość udzielenia poparcia kandydatom niezależnym od władzy politycznej.
Niestety – ta właśnie władza polityczna zmierza do zaboru demokratycznego procesu wyłonienia składu Krajowej Rady Sądownictwa, uregulowanego w akcie prawa powszechnie obowiązującego: w ustawie.
Jak wynika z doniesień medialnych – większość parlamentarna zamierza powrócić do swoich najpodlejszych praktyk z grudnia 2023 roku, gdy poprzez akt o charakterze wewnętrznym, nieobjęty konstytucyjnym systemem źródeł prawa, zawłaszczono media publiczne.
Obecnie także uchwałą i wbrew ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zamierza się dosłownie przepchnąć do składu tego organu 15 sędziów, wyłonionych w pozbawiony podstawy prawnej tak zwanych prawyborach, organizowanych przez prezesów sądów. Chodzi rzecz jasna o obsadzenie Krajowej Rady Sądownictwa osobami związanymi ze stowarzyszeniami Iustitia oraz Themis – jawnymi sprzymierzeńcami obecnej władzy politycznej. Tym samym na skład Krajowej Rady Sądownictwa – wbrew ustawie – utracą wpływ miliony Polaków, którzy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku oddali głos na opozycyjne dziś partie polityczne.
Bezczelność, tupet i arogancja aktualnej władzy politycznej w efekcie sprowadzi polski Sejm – wyłoniony milionami głosów – do roli zakładnika garstki sędziowskich oligarchów.
Niestety – nie dość na tym: władza polityczna zamierza – powołując się na legendarne prawo europejskie oraz decyzje europejskich trybunałów – podważyć status tych sędziów, którzy zostali powołani na swoje stanowiska po roku 2017, a w tych dniach poparli niezależnych sędziów, ubiegających się o stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa. Stwierdzenie przez Ministra Sprawiedliwości, że osoby takie nie są sędziami, uniemożliwi naszym Koleżankom i Kolegom uzyskanie wymaganego poparcia 25 sędziów i w rezultacie wykluczy ich z procesu wyborczego.
Dlatego to w Państwa rękach – dosłownie i w przenośni – leży los demokratycznego ustroju naszej Ojczyzny: Rzeczypospolitej Polskiej!
Dziękujemy za Państwa wsparcie oraz poparcie – prosimy o jak najliczniejszy, a wręcz masowy, udział w trwających wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa.
Ku chwale Ojczyzny!
Pod stanowiskiem podpisał się sędzia dr Łukasz Piebiak, prezes zarządu Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.
